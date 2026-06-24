Τραμπ κατά Γερουσίας για το Ιράν: «Έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη» -Νέες αντιφάσεις στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη - iefimerida.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «κακώς συγχρονισμένη και χωρίς ουσία» την απόφαση της Γερουσίας να περιορίσει τις πολεμικές του εξουσίες απέναντι στο Ιράν, ενώ νέα ερωτήματα προκύπτουν για το περιεχόμενο των συνομιλιών Ουάσιγκτον - Τεχεράνης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Γερουσία περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ κατά του Ιράν, με τέσσερις Ρεπουμπλικανούς να συντάσσονται με τους Δημοκρατικούς. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση «κακώς συγχρονισμένη», κατηγορώντας τους γερουσιαστές ότι βοηθούν τον εχθρό.

Αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη δέχτηκε πλήρεις ελέγχους, ωστόσο το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε νέα συμφωνία για πρόσθετες επιθεωρήσεις.

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται και για τα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ επιμένει στη μόνιμη ελεύθερη διέλευση, ενώ η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα κυριαρχίας και εξετάζει την επιβολή χρεώσεων για τη ναυσιπλοΐα.

Το Ιράν παραμένει ανυποχώρητο στο θέμα του βαλλιστικού του προγράμματος, το οποίο ο πρόεδρος Πεζεσκιάν χαρακτηρίζει αδιαπραγμάτευτο. Η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι το ζήτημα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια συνολική συμφωνία.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση της αμερικανικής Γερουσίας να εγκρίνει ψήφισμα που περιορίζει τις εξουσίες του προέδρου ως προς τη χρήση στρατιωτικής δύναμης κατά του Ιράν, στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα κατά μιας ενδεχόμενης νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

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Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά, με τέσσερις Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να συντάσσονται με τους Δημοκρατικούς. Αν και η απόφαση δεν έχει δεσμευτική νομική ισχύ, καθώς πρόκειται για ταυτόχρονο ψήφισμα (concurrent resolution), αποτελεί σημαντική πολιτική αποδοκιμασία των χειρισμών του Ρεπουμπλικανού ενοίκου του Λευκού Οίκου αναφορικά με το Ιράν.

Η οργισμένη ανάρτηση του Τραμπ

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους Ρεπουμπλικανούς που στήριξαν το ψήφισμα.

«Έχω το Ιράν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, έτοιμο να μας δώσει σχεδόν τα πάντα και να δείξει σεβασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τότε η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια κακώς συγχρονισμένη και χωρίς ουσία ψηφοφορία, προσφέροντας βοήθεια και στήριξη στον εχθρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η ψηφοφορία προκάλεσε σύγχυση στην ιρανική πλευρά, σημειώνοντας πως «το Ιράν ρώτησε τους ανθρώπους μου τι σημαίνουν όλα αυτά», ενώ κατηγόρησε τους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές που διαφοροποιήθηκαν ότι έκαναν «τη δουλειά του πιο δύσκολη».

Ρήγματα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών

Υπέρ του ψηφίσματος τάχθηκαν οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Ραντ Πολ, Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μουρκόφσκι και Μπιλ Κάσιντι, ενώ ο Δημοκρατικός Τζον Φέτερμαν ψήφισε κατά.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τις διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με την αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν και τον κίνδυνο εμπλοκής σε μια νέα πολεμική σύγκρουση.

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Αντικρουόμενες δηλώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Την ίδια ώρα, ασάφεια επικρατεί γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική εικόνα για το τι έχει συμφωνηθεί.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί πλήρεις και μόνιμους πυρηνικούς ελέγχους από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ισχυρισμό που επανέλαβε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ωστόσο, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε κατηγορηματικά τις αμερικανικές αναφορές, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία νέα συμφωνία για πρόσθετες επιθεωρήσεις και ότι η συνεργασία με τη διεθνή υπηρεσία συνεχίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών.

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Παράλληλα, ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την επιστροφή επιθεωρητών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του προηγούμενου έτους.

Νέα διαφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται και στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η ελεύθερη διέλευση των πλοίων θα ισχύει μόνιμα, η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί την κυριαρχία της στην περιοχή και εξετάζει την επιβολή χρεώσεων για συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί διόδια ή τέλη διέλευσης σε έναν διεθνή θαλάσσιο διάδρομο, υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου.

«Κόκκινη γραμμή» οι βαλλιστικοί πύραυλοι

Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες, το Ιράν εμφανίζεται ανυποχώρητο στο θέμα του βαλλιστικού του προγράμματος.

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Ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί ποτέ τις αμυντικές της δυνατότητες, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τους πυραύλους της «το Ιράν θα είχε την τύχη της Γάζας».

Η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι το ζήτημα των πυραύλων και της υποστήριξης προς ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής συμφωνίας για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Με τις συνομιλίες να βρίσκονται σε κρίσιμη φάση και τις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών να απέχουν σημαντικά μεταξύ τους, παραμένει ασαφές εάν η εκεχειρία και το προκαταρκτικό πλαίσιο συμφωνίας μπορούν να οδηγήσουν σε μια οριστική διευθέτηση της κρίσης μέσα στο επόμενο δίμηνο.