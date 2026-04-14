Τραμπ: «Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο»; Τριγμοί στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κριτική στην Τζόρτζια Μελόνι,με αφορμή την δική της αντίδραση για τα όσα είπε ο πρώτος για τον πάπα Λέων.

Σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera», ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζιόρτζια Μελόνι λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είμαι σοκαρισμένος, νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», αναφερόμενος σε ερωτήματα για τη δημόσια εικόνα της.

Αιχμές N.Τραμπ για ιταλίδα πρωθυπουργό σε ιταλικό μέσο / Φωτογραφία: Screenshot / Corriere della Sera

Ο Τραμπ φέρεται να απάντησε σε πρόσφατες τοποθετήσεις της Μελόνι, η οποία είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτη» ανάρτησή του που αφορούσε τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, γεγονός που έχει επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επικρίσεις κατά της Μελόνι είναι «απαράδεκτες», σημειώνοντας ότι η διεθνής ανησυχία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Αναφορές για τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Σε νέες δηλώσεις του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον πάπα Λέων ΙΔ΄, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του για τον πόλεμο δεν ανταποκρίνονται, όπως είπε, στην πραγματικότητα της κατάστασης.

Διπλωματικές εντάσεις ΗΠΑ–Ευρώπης

Οι δημόσιες αντιπαραθέσεις έχουν προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης, με αναλυτές να εκτιμούν ότι το περιστατικό εντάσσεται σε ευρύτερη περίοδο πολιτικής έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.