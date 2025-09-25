Ο Τραμπ δεν... χαρίστηκε στον Ερντογάν μέσα στο Οβάλ Γραφείο -«Ξέρει από στημένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα» - iefimerida.gr

Με ένα «καρφί» από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν οι κοινές δηλώσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Μπορεί να περίσσευαν οι φιλοφρονήσεις του Αμερικανού προέδρου προς τον Τούρκο ομόλογό του, αλλά ο Τραμπ δεν του... χαρίστηκε.

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο για τη φιλία του με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Τραμπ ανέφερε ότι επικοινωνούσαν ακόμη και όταν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζο Μπάιντεν λόγω «στημένων εκλογών», συμπληρώνοντας ότι και ο Ερντογάν «ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει στημένες εκλογές».

«Βασικά, είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, αλλά έχουμε να βρεθούμε για παραπάνω από τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν "εξορία" άδικα λόγω στημένων εκλογών. Ξέρει πιο καλά από τον καθένα τι σημαίνει ''στημένες εκλογές'', αλλά όσο ήμουν στην "εξορία" παραμείναμε φίλοι» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο που ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν ξέρει από «στημένες εκλογές»

Στην ατζέντα των συζητήσεων Τραμπ-Ερντογάν υπήρχαν εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, με την Τουρκία να έχει ως στόχο την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F35.

BBC: Ευγένειες χωρίς… δεσμεύσεις για τα F-35 στην συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

Ωστόσο και εκεί οι δεσμεύσεις ήταν αόριστες. Σύμφωνα με το BBC, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν ξεκίνησε με ένα εξαιρετικά ευγενικό κλίμα, ωστόσο παραμένει ασαφές τι ακριβώς θα προκύψει σχετικά με τα f-35 που ζητά η Τουρκία.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το BBC, ο Τραμπ χαρακτήρισε επανειλημμένα τον Ερντογάν ως «σκληρό».

«Θα συζητήσουμε για τα μαχητικά F35 και τους Patriot και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε θετικά - ξέρω ότι θέλει να τα πάρει και θα το δούμε» είπε ο Τραμπ, για να συμπληρώσει: «Είναι σκληρός άνδρας, με ισχυρή άποψη - συνήθως δεν μου αρέσουν αυτού του είδους οι άνδρες, αλλά αυτός μου αρέσει».

«Πρόκειται να κάνουμε επιπλέον εμπόριο. Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα και εμείς και αυτοί», είπε ο Τραμπ.

Ωστόσο σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, διακαή πόθο του Τούρκου προέδρου, δεν υπήρξε κάτι παραπάνω από μια δέσμευση ότι θα «συζητηθεί» η ενδεχόμενη πώλησή τους.

Η στιγμή της υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Το καρφί Τραμπ σε Ερντογάν για την Θεολογική Σχολή Χάλκης

Αυτό δεν ήταν το μόνο «καρφί» του Τραμπ στον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί. «Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ταγίπ Ερντογάν ενώπιον των δημοσιογράφων, λίγο πριν ξεκινήσει η κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο προέδρων.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δήλωση του Τούρκου ομολόγου του ήταν: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».