 Τραμπ και Φον ντερ Λάιεν συζήτησαν τις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Φον ντερ Λάιεν συζήτησαν τις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση στον ΟΗΕ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επανειλημμένες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία.

Αμφότεροι συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τον τομέα της ενέργειας.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι έθεσε στον Τραμπ το θέμα «των προκλήσεων του Κρεμλίνου, ιδίως των τακτικών παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου», στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι ανάγκη να μειωθούν γρήγορα τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα. Η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι η ΕΕ ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της για να επιταχυνθούν οι προσπάθειές της προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Τραμπ είπε νωρίτερα στη συνάντηση με τον Ζελένσκι πως προτείνει στα μέλη του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν εχθρικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους.

