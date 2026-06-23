 Τραμπ: «Η Ιταλία, η Γερμανία και ο Στάρμερ φέρθηκαν πολύ άσχημα» - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Ιταλία, η Γερμανία και ο Στάρμερ φέρθηκαν πολύ άσχημα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο / Φωτογραφία AP
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Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλία και στην σχέση τις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Σε γενικότερη, δε, αναφορά στους συμμάχους της χώρας του, υπογράμμισε: «εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι΄αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια». «Η Γερμανία και ο Στάρμερ, επίσης, φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε ο πλανητάρχης.

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