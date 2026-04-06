Τραμπ: «Το Ιράν μπορεί να καταληφθεί σε μία νύχτα -Μπορούμε να καταστρέψουμε κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου χαρακτήρισε «διάσωση ιστορικών διαστάσεων» την επιχείρηση για τους δύο χειριστές του F-15 που είχε καταρρίψει το Ιράν.

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, λέγοντας πως θα μπορούσε «να καταληφθεί ολόκληρο σε μία νύχτα και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι η αυριανή».

Ο Τραμπ απείλησε ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον. Υπενθυμίζεται ότι το τελεσίγραφο εκπνέει στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.



Τραμπ: Ο πιλότος σκαρφάλωσε «μέσα στα αίματα»

Πλέκοντας το εγκώμιο του Αμερικανού πιλότου που διασώθηκε χρονικά δεύτερος, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Μπόρεσε μέσα στα αίματα και παρά τους τραυματισμούς του να σκαρφαλώσει στα βουνά».

Τόνισε πως χάρη στον εξοπλισμό και την εκπαίδευσή του, ο πιλότος κατάφερε να μη γίνει αντιληπτός από τους Ιρανούς και να κοινοποιήσει στις αμερικανικές αρχές την τοποθεσία όπου βρισκόταν.

«Οι Ιρανοί ταπεινώθηκαν» είπε ο Τραμπ, καθώς γνώριζαν πως υπήρχε ένας Αμερικανός πιλότος στο έδαφός τους, κι όμως οι ΗΠΑ τον εντόπισαν και τον διέσωσαν.

«Αρρωστημένο άτομο» που θα πάει φυλακή όποιος έκανε τη διαρροή

Αναφερόμενος στο γεγονός πως κάποιος διέρρευσε την ύπαρξη του ζωντανού Αμερικανού πιλότου στο έδαφος του Ιράν, μίλησε για «αρρωστημένο» άτομο που πρέπει να λογοδοτήσει και να οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του πιλότου και ανέβασε κατά πολύ τον πήχη της δυσκολίας για την επιχείρηση διάσωσης.

Ο Τραμπ είπε πως, αν χρειαστεί, η κυβέρνησή του θα ζητήσει από το μέσο που πρώτο δημοσίευσε την πληροφορία να αποκαλύψει την πηγή του, επικαλούμενη λόγο εθνικής ασφάλειας.

Ο Τραμπ είπε ότι έστειλε όπλα στους διαδηλωτές στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ είχαν στείλει όπλα στους διαδηλωτές στο Ιράν, αλλά υποστήριξε ότι αυτά κλάπηκαν από «μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων». Εχθές, Κυριακή, κατηγόρησε τους Κούρδους ως υπεύθυνους.

«Στείλαμε όπλα, πολλά όπλα, που έπρεπε να πάνε στους Ιρανούς για να μπορούν να πολεμήσουν αυτούς τους απατεώνες» δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Ξέρετε τι συνέβη; Οι άνθρωποι στους οποίους τα στείλαμε τα κράτησαν γι' αυτούς. Συνεπώς, είμαι πολύ θυμωμένος με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι' αυτό».