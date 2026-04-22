Τραμπ: «Το Ιράν καταρρέει οικονομικά, χάνει 500 εκατ. δολάρια την ημέρα» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα αιχμηρή παρέμβαση κατά της Τεχεράνης, κλιμακώνοντας τη ρητορική του λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για παράταση της εκεχειρίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν βρίσκεται σε οριακή οικονομική κατάσταση, λιμοκτονεί από έλλειψη ρευστότητας και χάνει 500 εκατ. δολάρια ημερησίως λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, απαιτώντας το άμεσο άνοιγμά τους.

Η ιρανική πλευρά εκφράζει βαθιά καχυποψία για τις προθέσεις της Ουάσινγκτον, με σύμβουλο της Βουλής να εκτιμά ότι η παράταση της ανακωχής αποτελεί «στρατήγημα» για κέρδος χρόνου ενόψει πιθανής νέας επίθεσης.

Το Ιράν δηλώνει ότι η παράταση της εκεχειρίας δεν έχει σημασία και θεωρεί τον αποκλεισμό των λιμανιών του ισοδύναμο με βομβαρδισμό, προειδοποιώντας ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική ανταπόδοση.

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την πίεση στο Ιράν μέσω του Ιράκ, μπλοκάροντας 500 εκατομμύρια δολάρια και παγώνοντας στρατιωτικά προγράμματα, με στόχο να αναγκάσουν τη Βαγδάτη να περιορίσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται σε οριακή οικονομική κατάσταση, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Το Ιράν καταρρέει οικονομικά. Θέλουν να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ επειδή είναι απελπισμένοι για μετρητά. Χάνουν μισό δισεκατομμύριο δολάρια κάθε μέρα. Ο στρατός και η αστυνομία στο Ιράν διαμαρτύρονται ότι δεν πληρώνονται».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν «λιμοκτονεί από έλλειψη ρευστότητας» και ότι «χάνει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα» όσο παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε «πλήρως αποκλεισμένα».

Ιράν: «Στρατήγημα» η παράταση της εκεχειρίας

Στον αντίποδα, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται βαθιά καχύποπτη απέναντι στις προθέσεις της Ουάσινγκτον. Ο σύμβουλος του προέδρου της ιρανικής Βουλής, Μάχντι Μοχαμαντί, εκτίμησε ότι η παράταση της ανακωχής αποτελεί «στρατήγημα» για να εξασφαλιστεί χρόνος ενόψει ενδεχόμενης νέας επίθεσης.

Όπως ανέφερε, «η παράταση της εκεχειρίας δεν σημαίνει τίποτα», προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών «δεν διαφέρει από βομβαρδισμό» και «πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική ανταπόδοση».

Οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν το κλίμα έντασης που επικρατεί, παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση σε στρατιωτικό επίπεδο.

Οικονομική πίεση των ΗΠΑ στο Ιράν και μέσω του Ιράκ

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, οι ΗΠΑ επεκτείνουν την πίεση και στο περιφερειακό περιβάλλον του Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να μπλόκαρε αποστολή περίπου 500 εκατ. δολαρίων προς το Ιράκ — έσοδα από πετρελαϊκές πωλήσεις που τηρούνταν σε λογαριασμούς της Federal Reserve Bank of New York — με στόχο να πιέσει τη Βαγδάτη να περιορίσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές.

Παράλληλα, έχουν παγώσει προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας και χρηματοδότησης, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις για τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις των πολιτοφυλακών.