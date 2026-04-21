Νέα ανάρτηση Τραμπ: «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές» - iefimerida.gr

Νέα ανάρτηση Τραμπ: «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ / AP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Nτόναλντ Τραμπ μίλησε για πρώτη φορά σήμερα, σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το ποια ήταν τα φερόμενα περιστατικά παραβίασης της εκεχειρίας, αλλά ο Τραμπ ανέφερε σε μια λακωνική του ανάρτηση:

«Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές».

Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι η προσωρινή εκεχειρία λήγει αργά το βράδυ της Τετάρτης, ώρα ΗΠΑ, 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, και η Τεχεράνη έχει κατηγορήσει στο παρελθόν την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχειρία με τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.
Σε απάντηση, έκλεισε ξανά τη θαλάσσια οδό το Σάββατο.

Η τελευταία ανάρτηση του Τραμπ έρχεται ενώ περιμένουμε νέα και από τις δύο πλευρές σχετικά με το αν οι συνομιλίες στο Πακιστάν θα προχωρήσουν αυτή την εβδομάδα.

