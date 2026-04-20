Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν αναγκάζει πλοία να πηγαίνουν στις ΗΠΑ για να φορτώνουν πετρέλαιο -«Ευχαριστώ πολύ!» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ βγαίνουν κερδισμένες από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ακόμα και χάρη στις επιθετικές ενέργειες του Ιράν.

«Η ιρανική ηγεσία έχει αναγκάσει εκατοντάδες πλοία να στραφούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως προς το Τέξας, τη Λουϊζιάνα και την Αλάσκα, για να πάρουν πετρέλαιο - Ευχαριστώ πολύ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Τραμπ: Το Ιράν μπερδεύεται από τα «τρομακτικά» και «αποτυχημένα» αμερικανικά ΜΜΕ

Σε άλλη του ανάρτηση, ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ που θεωρεί ότι τον πολεμούν, παρουσιάζοντας το Ιράν ισχυρό στις διαπραγματεύσεις, ενώ, κατ' εκείνον, έχει αποδυναμωθεί εντελώς.

«Ο εχθρός βρίσκεται σε σύγχυση, διότι λαμβάνει τα ίδια ''ρεπορτάζ'' από τα ΜΜΕ, και όμως συνειδητοποιεί ότι ο Ναυτικός του Στόλος έχει εξαλειφθεί πλήρως, η Πολεμική Αεροπορία του έχει καταφύγει σε πιο σκοτεινά αεροδρόμια, δεν διαθέτει εξοπλισμό αντιπυραυλικής ή αντιαεροπορικής άμυνας, οι πρώην ηγέτες του έχουν σχεδόν εξαφανιστεί (αυτό, εκτός από όλα τα άλλα, συνιστά αλλαγή καθεστώτος!) και, ίσως το πιο σημαντικό από όλα, Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, τον οποίο δεν θα άρουμε μέχρι να υπάρξει ΣΥΜΦΩΝΙΑ, καταστρέφει εντελώς το Ιράν», έγραψε.

«Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, έναν αριθμό που δεν μπορεί να αντέξει κανείς, ακόμη και βραχυπρόθεσμα. Τα αντι-αμερικανικά ΜΜΕ των ψευδών ειδήσεων υποστηρίζουν το Ιράν για να κερδίσει, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, επειδή είμαι εγώ στο τιμόνι! Ακριβώς όπως αυτοί οι αντιπατριώτες χρησιμοποίησαν κάθε γραμμάριο της περιορισμένης δύναμής τους για να με πολεμήσουν στις εκλογές, συνεχίζουν να το κάνουν με το Ιράν. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.