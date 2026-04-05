 Τραμπ: «Η Τρίτη θα είναι ημέρα βομβαρδισμών σε ενεργειακές μονάδες αν δεν ανοίξει το Ορμούζ» -Ειρωνεύτηκε τον Αλλάχ - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Τρίτη θα είναι ημέρα βομβαρδισμών σε ενεργειακές μονάδες αν δεν ανοίξει το Ορμούζ» -Ειρωνεύτηκε τον Αλλάχ

Διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ στον αμερικανικό λαό
Διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ στον αμερικανικό λαό
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Θεούς και δαίμονες βρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ και θέτει την Τρίτη ως ημέρα ισοπέδωσης κρίσιμων υποδομών στο Ιράν, αν εν τω μεταξύ δεν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ.

«Η Τρίτη θα είναι ημέρα μονάδων παραγωγής ενέργειας και ημέρα γεφυρών, όλα μαζί, στο Ιράν. Δεν θα έχει υπάρξει τίποτα σαν κι αυτό!!!», έγραψε ο Τραμπ. Άλλωστε αύριο Μ. Δευτέρα λήγει η παράταση στο τελεσίγραφο που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

«Ανοίξτε το γ@μ... Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση - ΑΠΛΑ ΔΕΙΤΕ!», συνέχισε.

Κι ύστερα έκανε μια περίεργη αναφορά στον Αλλάχ. «Δοξάστε τον Αλλάχ», έγραψε ο Τραμπ, ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Αλλάχ Στενά του Ορμούζ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ