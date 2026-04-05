Τραμπ: «Η Τρίτη θα είναι ημέρα βομβαρδισμών σε ενεργειακές μονάδες αν δεν ανοίξει το Ορμούζ» -Ειρωνεύτηκε τον Αλλάχ - iefimerida.gr

Θεούς και δαίμονες βρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ και θέτει την Τρίτη ως ημέρα ισοπέδωσης κρίσιμων υποδομών στο Ιράν, αν εν τω μεταξύ δεν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ.

«Η Τρίτη θα είναι ημέρα μονάδων παραγωγής ενέργειας και ημέρα γεφυρών, όλα μαζί, στο Ιράν. Δεν θα έχει υπάρξει τίποτα σαν κι αυτό!!!», έγραψε ο Τραμπ. Άλλωστε αύριο Μ. Δευτέρα λήγει η παράταση στο τελεσίγραφο που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

«Ανοίξτε το γ@μ... Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση - ΑΠΛΑ ΔΕΙΤΕ!», συνέχισε.

Κι ύστερα έκανε μια περίεργη αναφορά στον Αλλάχ. «Δοξάστε τον Αλλάχ», έγραψε ο Τραμπ, ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών.