Τραμπ: Έρχεται η πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου εναντίον του Ιράν -Στο στόχαστρο και οι χώρες που το στηρίζουν - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση πρς την Τεχεράνη, απειλώντας με «τρομερές οικονομικές συνέπειες» οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στήριξη στο Ιράν, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιοριστεί και οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί τον τερματισμό του λαθρεμπορίου πετρελαίου και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζουν το Ιράν. Η προειδοποίηση της Ουάσιγκτον στοχεύει κυρίως την Κίνα, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου.

Η ένταση κλιμακώνεται στον Κόλπο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να κατηγορούν την Τεχεράνη για πυραυλική επίθεση. Τα ΗΑΕ ανέστειλαν τις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, αυξάνοντας την οικονομική του απομόνωση.

Οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο. Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες, με Αμερικανούς αξιωματούχους να έχουν εντολή να μην συνεχίσουν τον διάλογο υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ την τήρηση των αμερικανικών δεσμεύσεων. Το Ιράν ζητά αποζημιώσεις για πολεμικές καταστροφές και εξετάζει την επιβολή τελών διέλευσης από το Στενό.

«Ανακοινώνω την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποιώντας ότι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς προσφέρουν «σωσίβιο» στο Ιράν θα βρεθούν αντιμέτωπα με «τρομερές οικονομικές συνέπειες».

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Ο Τραμπ δεν εξειδίκευσε ποια νέα μέτρα σκοπεύει να λάβει, όμως απαίτησε να σταματήσουν δραστηριότητες όπως το λαθρεμπόριο πετρελαίου, οι μεταφορές ρευστότητας, οι συναλλαγές μέσω ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, οι υπηρεσίες νηογνωμόνων και η χρήση εταιρειών-βιτρίνα.

Στο στόχαστρο η Κίνα

Η νέα προειδοποίηση της Ουάσιγκτον στρέφει το ενδιαφέρον κυρίως στην Κίνα, η οποία αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Μια επιθετικότερη προσπάθεια περιορισμού αυτών των συναλλαγών θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου, την ώρα που ο Τραμπ επιδιώκει να διατηρήσει την εμπορική εκεχειρία με τον Σι Τζινπίνγκ.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε προαναγγείλει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα νέα οικονομικά μέτρα. Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ,﻿ είχε προειδοποιήσει ότι το Ιράν μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με οικονομική απομόνωση «που δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν ο κόσμος».

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Η επιλογή της οικονομικής πίεσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία αντιμετωπίζει αυξανόμενο κόστος, περιορισμούς στα αποθέματα πυρομαχικών και πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Το Ιράν υπό ασφυκτική πίεση -Νέα ένταση στον Κόλπο

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με βαριές κυρώσεις εδώ και χρόνια, ενώ ο πόλεμος και ο αμερικανικός αποκλεισμός έχουν περιορίσει περαιτέρω τη δυνατότητά του να εξάγει πετρέλαιο.

Παράλληλα, η κατάσταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον τους, οι οποίοι κατέπεσαν στη θάλασσα, με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών να απορρίπτει την κατηγορία.

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Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν στη συνέχεια την αναστολή μέχρι νεωτέρας των εμπορικών ανταλλαγών και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν, σε μια εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.

Την ίδια στιγμή, Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος προειδοποίησε τις χώρες του Κόλπου ότι οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκόλυνση προς τις αμερικανικές δυνάμεις θα θεωρείται συμμετοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και η περιορισμένη κίνηση πλοίων έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στις αγορές ενέργειας.

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«Παγωμένες» οι συνομιλίες -Το αδιέξοδο βαθαίνει

Παρά τις πιέσεις, οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με το Ιράν, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν λάβει εντολή να μην συνεχίσουν τον διάλογο όσο η Τεχεράνη δεν προσεγγίζει τις αμερικανικές θέσεις.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, υποστηρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν όσο οι ΗΠΑ δεν τηρούν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης του Ιουνίου.

Η συμφωνία προέβλεπε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών και διαπραγματεύσεις για μια πιο σταθερή λύση, όμως κατέρρευσε όταν οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν.

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Το Ιράν ζητά πλέον, μεταξύ άλλων, αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, ενώ εξετάζει και την επιβολή τελών για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η πρόταση αυτή έχει ήδη απορριφθεί κατηγορηματικά από τις ΗΠΑ και ορισμένες πετρελαιοπαραγωγές μοναρχίες του Κόλπου.

Με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να έχουν περιοριστεί σε σχέση με την αρχική φάση του πολέμου, ο Τραμπ επιχειρεί πλέον να μεταφέρει το βάρος της σύγκρουσης στο οικονομικό πεδίο. Το ερώτημα είναι αν η νέα στρατηγική θα οδηγήσει την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή θα ανοίξει ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με χώρες που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν.