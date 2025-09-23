Τραμπ: Η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με την υποστήριξη της ΕΕ - iefimerida.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε θέση να αγωνιστεί και να ανακτήσει όλα τα εδάφη της.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, «και είναι η ώρα η Ουκρανία να δράσει».

Τόνισε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν όπλα στο ΝΑΤΟ, για να τα κάνει η συμμαχία ό,τι θέλει.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Αφού κατανόησα πλήρως τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας και της Ρωσίας και αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή.

Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ειδικότερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα, από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή. Γιατί όχι;

Η Ρωσία πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και 3,5 χρόνια σε έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κερδίσει μια πραγματική στρατιωτική δύναμη σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτό δεν διακρίνει τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει πολύ με ''χαρτοπόλεμο''.

Όταν οι άνθρωποι που ζουν στη Μόσχα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και περιοχές σε όλη τη Ρωσία ανακαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον πόλεμο, το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο για αυτούς να βρουν βενζίνη λόγω των μεγάλων ουρών που σχηματίζονται και όλα τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην πολεμική οικονομία τους, όπου τα περισσότερα από τα χρήματά τους ξοδεύονται για τον πόλεμο με την Ουκρανία, η οποία έχει μεγάλο πνεύμα και γίνεται όλο και καλύτερη, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να ανακτήσει τη χώρα της στην αρχική της μορφή και, ποιος ξέρει, ίσως να προχωρήσει ακόμη πιο μακριά!

Ο Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε ΜΕΓΑΛΗ οικονομική δυσχέρεια, και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι το καλύτερο και στις δύο χώρες. Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα στο ΝΑΤΟ, ώστε το ΝΑΤΟ να κάνει ό,τι θέλει με αυτά. Καλή τύχη σε όλους!».