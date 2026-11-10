 Ο Τραμπ βαθμολόγησε τον Χέγκσεθ με «άριστα» -«Απόλυτα αποτυχημένος ο Μάσι που κατέθεσε αίτημα παραπομπής» - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ βαθμολόγησε τον Χέγκσεθ με «άριστα» -«Απόλυτα αποτυχημένος ο Μάσι που κατέθεσε αίτημα παραπομπής»

Ντόναλντ Τραμπ και Πιτ Χέγκσεθ
Ντόναλντ Τραμπ και Πιτ Χέγκσεθ / Φωτογραφία: AP
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ΦΡΑΝΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να επιβραβεύσει τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκεθ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ απάντησε στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι, ο οποίος πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία για την παραπομπή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βαθμολόγησε την υπεράσπιση του Χέγκεθ με «A PLUS, PLUS, PLUS», εξαπολύοντας παράλληλα προσωπική επίθεση κατά του Μάσι, τον οποίο χαρακτήρισε «δυσαρεστημένο, οργισμένο και ηττημένο πρώην βουλευτή», καταλήγοντας στον χαρακτηρισμό «Τελείως αποτυχημένος».

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Η επίθεση Χέγκεθ κατά Μάσι στη συνέντευξη Τύπου

Ο Πιτ Χέγκεθ ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου εξαπολύοντας επίθεση κατά του Τόμας Μάσι, χαρακτηρίζοντας την προτεινόμενη διαδικασία «ούτε ουσιαστικό έλεγχο ούτε λογοδοσία».

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για «ένα πολιτικό θέαμα, ένα προσωπικό μανιφέστο που καθοδηγείται από το εγώ και την αγανάκτηση».

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Παράλληλα, επικαλέστηκε προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στον Λίβανο, το Κόσοβο, το Ιράκ και τη Συρία, επισημαίνοντας ότι κανένας υπουργός Άμυνας δεν έχει παραπεμφθεί μέχρι σήμερα σε δίκη για τη διεξαγωγή αντίστοιχων επιχειρήσεων.

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