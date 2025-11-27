Τραμπ: «Αφγανός ο δράστης της επίθεσης εναντίον των εθνοφρουρών, είναι τρομοκρατική ενέργεια» -Αιχμές κατά Μπάιντεν - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως ο άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε νωρίτερα δυο στρατιωτικούς κοντά στον Λευκό Οίκο μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2021 και έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ενέργεια.

Η σοκαριστική επίθεση κατά δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς, λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, καταδικάστηκε έντονα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την πράξη «τρομοκρατική».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την οργή του για τη βία και επανέλαβε τη δέσμευσή του να διασφαλίσει ότι ο δράστης της επίθεσης θα πληρώσει το βαρύτερο δυνατό τίμημα.

Στην δήλωσή του, ο Τραμπ ανέφερε: «Η καρδιά όλων των Αμερικανών είναι απόψε με τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια και τις οικογένειές τους. Η αγάπη της χώρας μας τους συνοδεύει και τους υψώνουμε στις προσευχές μας». Τα μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν ενώ περιπολούσαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον, υπηρετώντας τη χώρα τους, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την «δίκαιη οργή» του για την επίθεση και τόνισε ότι «η Αμερική δεν θα λυγίσει ποτέ απέναντι στην τρομοκρατία». Επανέλαβε τη δέσμευσή του να ενισχύσει την ασφάλεια στη χώρα, ανακοινώνοντας την αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών στην πρωτεύουσα για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας.

Αιχμές κατά Μπάιντεν

Εκτός από την καταδίκη της επίθεσης, ο Τραμπ επέκρινε τη διαχείριση της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Μπάιντεν, αναφέροντας ότι ο ύποπτος της επίθεσης είναι πιθανότατα ξένος υπήκοος, ο οποίος είχε εισέλθει στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν το 2021. Υποστήριξε ότι η παραμονή του συγκεκριμένου ατόμου στις ΗΠΑ παρατάθηκε με νομοθεσία που υπέγραψε ο Τζο Μπάιντεν, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση του νυν προέδρου ευθύνη για την αύξηση των απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ συνέχισε την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική μετανάστευσης του Μπάιντεν άφησε την Αμερική εκτεθειμένη σε ανεξέλεγκτη εισροή αλλοδαπών, κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση για την είσοδο «20 εκατομμυρίων άγνωστων και ανεξέλεγκτων αλλοδαπών». Αναφέρθηκε επίσης στη Μινεσότα, ισχυριζόμενος ότι «συμμορίες Σομαλών» έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην πολιτεία, γεγονός που ενισχύει το μήνυμά του για την ανάγκη περιορισμού της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας.

«'Οποιος δεν μπορεί να αγαπά την Αμερική, δεν πρέπει να βρίσκεται εδώ»

Ο Τραμπ τόνισε ότι η Αμερική πρέπει να επανεξετάσει τη διαμονή των ατόμων που εισήλθαν στη χώρα από το Αφγανιστάν, και υποστήριξε ότι «όποιος δεν μπορεί να αγαπά την Αμερική, δεν πρέπει να βρίσκεται εδώ». Παράλληλα, δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να απομακρύνει όποιον δεν συμβάλλει στην ευημερία της.

Εν αναμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών, ο Τραμπ εξέφρασε ευγνωμοσύνη στα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Μυστικής Υπηρεσίας και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον για την καθημερινή τους προσφορά στην προστασία της χώρας. Κλείνοντας, ευχήθηκε να ευλογηθούν οι τραυματίες Εθνοφρουροί και οι οικογένειές τους, και προέτρεψε όλους τους Αμερικανούς να τους κρατήσουν στις προσευχές τους.

Τραμπ: Το κτήνος που πυροβόλησε τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς θα πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα



Νωρίτερα, σε μήνυμά του για το αιματηρό επεισόδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Το κτήνος που πυροβόλησε τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς -και οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση και τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία- είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά, ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα. Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη μας Εθνοφρουρά, καθώς και όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά Υπέροχοι Άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαστε μαζί σας».

Συνεχιζόμενη ενίσχυση της ασφάλειας στην Ουάσινγκτον

Μετά την επίθεση, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ουάσινγκτον, προτείνοντας την αποστολή επιπλέον 500 μελών της Εθνοφρουράς στην περιοχή. «Η ενίσχυση αυτή θα ενδυναμώσει την αποφασιστικότητα μας να προστατεύσουμε τη χώρα και τους πολίτες της», σημείωσε ο Χέγκσεθ.

Η Εθνοφρουρά έχει αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον μετά τις ταραχές του Αυγούστου, και η παρουσία της ενισχύεται συνεχώς ως μέτρο ασφαλείας για την προστασία του Λευκού Οίκου και άλλων κρίσιμων κυβερνητικών εγκαταστάσεων.

Ανοιχτά παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης

Οι αρχές της Ουάσινγκτον συνεχίζουν να εξετάζουν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης ήταν ένας μοναχικός ένοπλος. Η έρευνα συνεχίζεται, με την τοπική αστυνομία να δηλώνει πως δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι προς το παρόν.

