Τραμπ – Γουάιλς: Αγριος καβγάς στο Οβάλ Γραφείο πριν από την παραίτησή της – «Της ούρλιαζε μέχρι να φύγει» - iefimerida.gr

Τις φωνές στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς φέρεται να έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, μετά την απώλεια και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές.



Η ίδια παραιτήθηκε από τη θέση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου λίγες ώρες αργότερα, ενώ σύμφωνα με την Daily Mail σχεδίαζε μια συνάντηση στο Καμπ Ντέιβιντ, με σκοπό να διατηρήσει την εξουσία της.



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Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ζούζι Γουάιλς

«Ο Ντόναλντ Τραμπ εξερράγη εναντίον της»

Τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της αντιπαράθεσης δήλωσαν στην Daily Mail ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε εναντίον της369χρονης Σούζι Γουάιλς, μπροστά σε άλλους συνεργάτες του, και την επέπληξε έντονα για τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γουάιλς αποχώρησε από την αίθουσα ενώ ο πρόεδρος εξακολουθούσε να φωνάζει.

«Εξερράγη εναντίον της», δήλωσε στο βρετανικό μέσο μια πηγή που βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο.

Πηγή από τον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι ο Τραμπ φώναζε στη Γουάιλς για τις εκλογικές ήττες μέχρι που εκείνη αποχώρησε. Δύο άλλες πηγές δήλωσαν στο ίδιο μέσο ότι ο Τραμπ την έδιωξε από τη σύσκεψη. «Της είπε να φύγει», ανέφερε μια άλλη πηγή.

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Στην αίθουσα βρίσκονταν ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, καθώς και η Μόργκαν ΝτεΓουίτ-Σνόου, στενή σύμμαχος της Γουάιλς, η οποία διευθύνει το γραφείο προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ΝτεΓουίτ-Σνόου βγήκε από την αίθουσα «εμφανώς ταραγμένη» και πήγε να καθίσει μαζί με τη Γουάιλς σε άλλο σημείο της δυτικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, αντί να επιστρέψει στο γραφείο της.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, όμως, διέψευσε ότι ο Τραμπ ύψωσε τη φωνή του, δηλώνοντας στη Daily Mail: «Δεν θα φώναζε ποτέ στη Σούζι».

Η προειδοποίηση για την απόλυσή της

Μια τέταρτη πηγή ανέφερε ότι η Γουάιλς είχε προειδοποιηθεί πως επρόκειτο να απολυθεί. Το βράδυ της Πέμπτης πήγε να συναντήσει τον Τραμπ και υπέβαλε την παραίτησή της προτού εκείνος προλάβει να την απομακρύνει από τη θέση της.

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Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ δεν αποδέχθηκε αμέσως την παραίτησή της και της είπε ότι θα συζητούσαν το θέμα αργότερα. Το πρωί της Παρασκευής, η Γουάιλς επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο και του είπε ότι η αποχώρησή της έπρεπε πλέον να οριστικοποιηθεί.

Οι προσπάθειές της για να παραμείνει στη θέση της

Δύο πηγές δήλωσαν στο μέσο ότι η Γουάιλς ζήτησε να παραμείνει στη θέση της κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, η οποία θα διαρκούσε έως τον Φεβρουάριο. Ο Τραμπ αρνήθηκε και η Παρασκευή ήταν η τελευταία ημέρα της στον Λευκό Οίκο. «Είναι κουρασμένη», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Δεν ήθελε να συνεχίσει να δίνει μάχες».

Μια πηγή που βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο χαρακτήρισε αυτόν τον ισχυρισμό «κατάφωρο ψέμα».

Ως απόδειξη, η πηγή επικαλέστηκε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου: Η Γουάιλς είχε προγραμματίσει μια συνάντηση εργασίας στο Καμπ Ντέιβιντ για το Σάββατο, ημέρα κατά την οποία ο Τραμπ θα βρισκόταν στη Φλόριντα, και είχε προσκαλέσει αξιωματούχους και συνεργάτες του Λευκού Οίκου που ήταν πιστοί στην ίδια.

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Δύο πηγές δήλωσαν στη Daily Mail ότι σκοπός της συνάντησης ήταν να εξεταστεί πώς θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση της και να διατηρήσει την εξουσία της κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το ταξίδι αναβλήθηκε και τελικά ακυρώθηκε.

Η προσπάθεια της Σούζι Γουάιλς να ρίξουν τις ευθύνες στον Πιτ Χέγκσεθ

Οι σύμμαχοι της Γουάιλς προσπάθησαν επίσης, τις ημέρες που ακολούθησαν τις εκλογές, να παρουσιάσουν τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ως το δημόσιο πρόσωπο που έφερε την ευθύνη για τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο δημοσίευμα. Του καταλόγιζαν ευθύνες λόγω του ρόλου του στην ηγεσία του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ζωής.

«Η Σούζι προσπαθούσε να απομακρύνει τον Πιτ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο, στενοί συνεργάτες του είχαν ενημερώσει τον Τραμπ περισσότερες από μία φορές ότι η ομάδα της Γουάιλς διέρρεε πληροφορίες στον Τύπο σχετικά με τον Χέγκσεθ, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τις ευθύνες της ίδιας.

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«Νομίζω ότι τελικά αρκετοί άνθρωποι του μίλησαν, με αποτέλεσμα να εξοργιστεί ιδιαίτερα», ανέφερε η πηγή.

Το ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης - Ξόδεψε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια και έχασαν στις ενδιάμεσες εκλογές

Οι επικριτές της Γουάιλς έθεσαν επίσης το ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στη Daily Mail ότι η Σούζι Γουάιλς διηύθυνε μια πολιτική επιχείρηση που δαπάνησε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια, αλλά παρ' όλα αυτά έχασε και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι ακόμη και έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές, η Γουάιλς διαβεβαίωνε προσωπικά διάφορα πρόσωπα ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα επικρατούσαν.

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Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Γουάιλς είχε υποστηρίξει, στο εσωτερικό της κυβέρνησης, την υιοθέτηση μιας πιο περιορισμένης πολιτικής απελάσεων, η οποία θα αφορούσε μόνο άτομα που είχαν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα ή καταζητούνταν για τέτοιου είδους αδικήματα. Είχε επισημάνει επίσης, στους συνεργάτες της ότι η εκστρατεία μαζικών απελάσεων κόστιζε εκλογικές ψήφους στους Ρεπουμπλικανούς.