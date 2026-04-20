Αποκάλυψη του Τραμπ για τα UFO: «Θα έχετε τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης του Πενταγώνου πολύ σύντομα» - iefimerida.gr

Μία (ακόμα) ανακοίνωση -αυτή τη φορά για τα UFO- έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στο Φοίνιξ, στην Αριζόνα.



Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε στο πλήθος ότι τα πρώτα ευρήματα μελέτης του Πενταγώνου για την ύπαρξη εξωγήινων θα δημοσιευθούν «πολύ, πολύ σύντομα».

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές του ότι ήταν το κατάλληλο κοινό για να ανακοινώσει τα νέα, επειδή οι κάτοικοι στην Αριζόνα «ενδιαφέρονται πραγματικά γι' αυτό».

«Σκέφτηκα ότι είστε ένα καλό κοινό, επειδή σας γνωρίζω. Εσείς ενδιαφέρεστε πραγματικά γι' αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν ενδιαφέρομαι», είπε στο πλήθος ο Τραμπ.

«Βρήκαμε πολλά πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα»

Το ενδιαφέρον για τα Αγνώστου Ταυτότητος Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ ή UFΟ) και τα «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAP) συνεχίζει να αυξάνεται στις ΗΠΑ, με τους νομοθέτες να πιέζουν για μεγαλύτερη διαφάνεια και το υπουργείο Άμυνας να επεκτείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση ανεξήγητων περιστατικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρόσφατα μίλησε με τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ σχετικά με τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της μελέτης, προτού δώσει στο πλήθος μια σύντομη περιγραφή των όσων είδε.

«Βρήκαμε πολλά πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα, πρέπει να πω», είπε ο Τραμπ. «Και οι πρώτες δημοσιεύσεις θα ξεκινήσουν πολύ, πολύ σύντομα. Οπότε, μπορείτε να βγείτε έξω και να δείτε αν αυτά τα φαινόμενα είναι σωστά» δήλωσε.

«Εσείς θα το καταλάβετε. Ενημερώστε με», πρόσθεσε. «Αλλά είχαμε πολλές ερωτήσεις. Είναι κάτι που, πραγματικά, αιχμαλωτίζει το μυαλό, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό» είπε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος, φουντώνοντας ακόμα περισσότερο την περιέργεια του κοινού και τη φαντασία των συνωμοσιολόγων.

Ο Ομπάμα (!) αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τους εξωγήινους

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι θα διέταζε τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με τα ευρήματα για εξωγήινη ζωή και άγνωστα εναέρια φαινόμενα.

Όπως είπε τότε, υπήρχε «τεράστιο ενδιαφέρον» για το θέμα αυτό μετά από σχόλια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος, σύμφωνα με τον Τραμπ, μοιράστηκε απόρρητες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί.

«Με βάση το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, θα δώσω εντολή στον υπουργό Πολέμου και σε άλλα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα εξαιρετικά περίπλοκα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα», είχε γράψει τότε ο Τραμπ στο Truth Social.