Τράμπ για εκλογές στο Ισραήλ: Νομίζω η υποστήριξή μου στον Νετανιάχου τον βοήθησε πολύ - iefimerida.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η υποστήριξη που εξέφρασε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τον βοήθησε «πολύ» στις βουλευτικές εκλογές.

Οι εκλογές στο Ισραήλ διεξήχθησαν χθες ενώ ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη η καταμέτρηση.

«Νομίζω ότι όταν ανακοίνωσα την υποστήριξή μου, αυτό τον βοήθησε πολύ», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, αναφερόμενος στον κ. Νετανιάχου.

Ο συνασπισμός δεξιάς-άκρας δεξιάς υπό τον ισραηλινό πρωθυπουργό και αυτός του αντιπάλου του, του κεντρώου Γκάντι Άιζενκοτ, οδεύουν σε απόλυτη ισοπαλία, σύμφωνα με έξιτ πολ που μεταδόθηκαν από ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ