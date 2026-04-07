Τραμπ για Ιράν: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» - iefimerida.gr

Σε νέα ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αφανισμό το Ιράν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. «47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους».

Ωστόσο, άφησε ένα παράθυρο «μήπως συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο», εννοώντας πιθανή συμφωνία που θα αποτρέψει κλιμάκωση των επιθέσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε μια ακόμη απειλή προς το Ιράν, καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έθεσε για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!»

Live όλες οι εξελίξεις:

Δεκάδες στόχοι χτυπήθηκαν στη νήσο Χαργκ

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός φέρεται να χτύπησε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο NBCnews.

Η αμερικανική επιχείρηση εκδηλώθηκε με αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος της βόρειας πλευράς του νησιού και δεν περιελάμβανε την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, ανέφερε ο αξιωματούχος στο NBC.

Τελειώνει η προθεσμία του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διορία του τελεσιγράφου λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης (03:00 ώρα Ελλάδας), με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται σε πλήρη ένταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τις απειλές του, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να καταστρέψουν «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα» του Ιράν σε μόλις τέσσερις ώρες, εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.