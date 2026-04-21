Τραμπ: Δεν θέλω παράταση εκεχειρίας με το Ιράν, θα καταλήξουμε σε εξαιρετική συμφωνία, δεν έχουν άλλη επιλογή - iefimerida.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι δεν επιθυμεί να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και θα καταλήξουν σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «εξαιρετική συμφωνία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNBC.

Δεν θέλει παράταση εκεχειρίας ο Τραμπ

«Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα παράτασης της εκεχειρίας.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση έναντι του Ιράν και θα καταλήξουν σε μια «εξαιρετική συμφωνία».

«Έχουμε εξουδετερώσει το Πολεμικό Ναυτικό τους, έχουμε εξουδετερώσει την Πολεμική Αεροπορία τους, έχουμε εξουδετερώσει τους ηγέτες τους», δήλωσε ο πρόεδρος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εξουδετερώσαμε τους ηγέτες τους, ειλικρινά, κάτι που περιπλέκει τα πράγματα κατά κάποιον τρόπο, αλλά αυτοί οι ηγέτες είναι πολύ πιο λογικοί», είπε ο Τραμπ. «Πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος, ό,τι κι αν θέλετε να το ονομάσετε, κάτι που δεν είπα ότι θα έκανα, αλλά το έκανα έμμεσα».

Τραμπ: «Εξαφανίσαμε» πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Λίγο αργότερα, σε ανάρτηση στο Truth Social ο Τραμπ έγραψε ότι ο αμερικανικός στρατός «εξαφάνισε» πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι ο στρατός του «εξαφάνισε εντελώς» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, «σε σημείο που το αιμοδιψές Ιράν δεν μπόρεσε να φτάσει σε αυτά ή να τα εξορύξει».