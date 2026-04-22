Καλά νέα για τις γυναίκες που απειλούνταν με απαγχονισμό στο Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ -Οι μισές ελευθερώθηκαν - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι οκτώ γυναίκες που απειλούνταν με εκτέλεση στο Ιράν θα είναι ασφαλείς και δήλωσε ότι εκτιμά αυτή την εξέλιξη από την Τεχεράνη.

Εχθές Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει ανάρτηση στην οποία ζητούσε από την Τεχεράνη να μην κάνει κακό σε οκτώ γυναίκες που είχαν καταδικαστεί σε απαγχνονισμό. Στην πλειοψηφία τους είχαν συλληφθεί για αντικαθεστωτική δράση, κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων του περασμένου Ιανουαρίου.

«Πολύ καλά νέα! Μόλις ενημερώθηκα ότι οι οκτώ γυναίκες διαδηλώτριες που επρόκειτο να εκτελεστούν απόψε στο Ιράν δεν θα θανατωθούν τελικά. Τέσσερις θα αφεθούν ελεύθερες αμέσως, ενώ άλλες τέσσερις θα καταδικαστούν σε φυλάκιση ενός μήνα», έγραψε ο Τραμπ.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ιράν και οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και ακύρωσαν την προγραμματισμένη εκτέλεση», πρόσθεσε.

Αν και όχι άμεσα συνδεδεμένη με τον πόλεμο, ο Τραμπ έχει συνδέσει την τύχη αυτών των γυναικών με τις επιδιωκώμενες ειρηνευτικές συνομιλίες που βρίσκονται «στον αέρα» λόγω της άρνησης του Ιράν να συμμετέχει, επικαλούμενο την διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του.