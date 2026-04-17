Tραμπ για εκεχειρία στον Λίβανο: «Ιστορική μέρα, συμβαίνουν καλά πράγματα» -Ο πόλεμος στο Ιράν «πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα» - iefimerida.gr

Ο Nτόναλντ Τραμπ χαιρετίζει «μια ιστορική μέρα για τον Λίβανο» μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, η οποία είναι ήδη υπό αίρεση εν μέσω καταγγελιών για παραβιάσεις.

Σε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ χαιρέτισε αυτό που αποκαλεί «μια ιστορική μέρα για τον Λίβανο», αφού η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου τέθηκε σε ισχύ.

«Ίσως ήταν μια ιστορική μέρα για τον Λίβανο. Συμβαίνουν καλά πράγματα!!! Πρόεδρος DJT»

Αυτό συνέβη αφού ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατέληξαν στη συμφωνία μετά από συζητήσεις με τον Τραμπ, όπως δήλωσε νωρίτερα τα ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πόλεμος στο Ιράν «θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα»

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα».



Μιλώντας σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας της Νεβάδα ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν εξελίσσεται «απρόσκοπτα» και ότι «θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα».

Εύθραυστη εκεχειρία χαιρετίζει ο Τραμπ

Ωστόσο, μόλις λίγες ώρες μετά την προφανή παύση των εχθροπραξιών, ο λιβανικός στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ για «παραβιάσεις» της εκεχειρίας.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν εκείνη την ώρα σφοδρά πυρά, προφανώς στο πλαίσιο πανηγυρισμών, στον νότιο τομέα της Βηρυτού, οχυρό της Χεζμπολάχ.

Υλικό που τράβηξαν εικονολήπτες του AFP δείχνει κόσμο να επιστρέφει στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, που αποτελούσε σχεδόν καθημερινά στόχο ισραηλινών βομβαρδισμών τις τελευταίες ημέρες. Κάποιοι ανέμιζαν την κίτρινη σημαία της Χεζμπολάχ ή κράταγαν πορτρέτα του πρώην ηγέτη της Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε σε πολύνεκρο βομβαρδισμό της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας το 2024.

«Είμαστε εξαντλημένοι από τον πόλεμο» και «θέλουμε ασφάλεια και ειρήνη», έλεγε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζαμάλ Σεμπάμπ, νοικοκυρά 61 ετών, στη Βηρυτό.

Αλλά μερικές ώρες αργότερα, ο λιβανικός στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ για «παραβιάσεις» της κατάπαυσης του πυρός: αναφέρθηκε μέσω X σε «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις που καταγράφτηκαν» και «σποραδικούς βομβαρδισμούς» του πυροβολικού που έπληξαν «έναν αριθμό χωριών». Κάλεσε εξάλλου τους κατοίκους να μην επιστρέψουν αμέσως στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε πως θα διατηρήσει στις θέσεις όπου βρίσκονται στοιχεία του αναπτυγμένα στο νότιο Λίβανο κι απαίτησε οι άμαχοι να μην επιστρέψουν στη νότια όχθη του ποταμού Λιτάνι και σε περιοχές νοτιότερα.

Παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις, δημοσιογράφοι του AFP είδαν πελώρια μποτιλιαρίσματα να σχηματίζονται βόρεια από τον ποταμό Λιτάνι, με τους οδηγούς να περιμένουν υπομονετικά, για ώρες, προκειμένου να περάσουν τη μοναδική γέφυρα που έχει απομείνει να ενώνει τον νότο με την υπόλοιπη χώρα.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως «βομβάρδισε συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτικών κοντά στην πόλη Χιάμ», στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, «σε ανταπόδοση για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τον στρατό κατοχής».

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν βομβαρδισμοί εναντίον της Χιάμ (νοτιοανατολικά) και του γειτονικού χωριού Ντεμπίν, ενώ έκανε λόγο για «έντονη» δραστηριότητα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην ίδια περιοχή.

«Αρκετά με τους σκοτωμούς»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι η ισραηλινή και η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησαν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για δέκα ημέρες, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να οργανώσει την πρώτη συνάντηση -στον Λευκό Οίκο- του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Ελπίζω ότι η Χεζμπολάχ θα συμπεριφερθεί καλά αυτή τη σημαντική περίοδο. Θα είναι σπουδαία στιγμή για αυτούς αν το κάνουν. Αρκετά με τους σκοτωμούς. Πρέπει επιτέλους να έχουμε ειρήνη!», ανέφερε κατόπιν ο ρεπουμπλικανός πρόεδος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Ο Ιμπραήμ Μουσάουι, βουλευτής της Χεζμπολάχ, διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κίνημα θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, «με προϋπόθεση ότι πρόκειται για συνολικό τερματισμό των εχθροπραξιών εναντίον μας και ότι δεν θα την εκμεταλλευτεί το Ισραήλ για να διαπράξει δολοφονίες».

Τουλάχιστον 2.000 νεκροί στον Λίβανο

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, αφού η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ για να υποστηρίξει το Ιράν, εν μέσω αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης ευρείας κλίμακας.

Παρά την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ συνέχισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις Αρχές στη Βηρυτό, έχουν σκοτωθεί από τη 2η Μαρτίου πάνω από 2.000 άνθρωποι, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες -το ένα πέμπτο του πληθυσμού- έχει εκτοπιστεί εξαναγκαστικά, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ εξήρε τη συμφωνία, όπως και ο Νετανιάχου, που έκανε λόγο περί ευκαιρίας για «ιστορική ειρήνη» με τη Βηρυτό -επαναλαμβάνοντας όμως την απαίτησή του να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ ως απαραίτητη προϋπόθεση.

Επί του πεδίου, οι μάχες συνεχίζονταν ως την τελευταία στιγμή προτού τεθεί σε ισχύ η ανακωχή. Λίγη ώρα αφού έκανε την ανακοίνωση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό έκανε λόγο για επτά νεκρούς και 33 τραυματίες σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότο. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων του Ισραήλ που προκάλεσαν τρεις τραυματισμούς, δυο από αυτούς σοβαρούς, στο βόρειο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Καθώς άρχιζε η κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε ότι έπληξε 380 «στόχους» της Χεζμπολάχ στον Λίβανο («τρομοκράτες», «αρχηγεία», «εκτοξευτήρες ρουκετών» κ.λπ.) κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών.