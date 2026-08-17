Viral ατάκα του Τραμπ για την αποχώρηση της Λέβιτ: «Αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από μένα, αυτό με ανησυχεί» - iefimerida.gr

Μια ακόμη ατάκα του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με αφορμή την αποχώρηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έχει γίνει viral σε ένα αστείο διάογο με ρεπόρτερ.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν η Λέβιτ είναι «αναντικατάστατη», με τον ίδιο να σπεύδει να εξάρει το έργο της, πριν προσθέσει ένα σχόλιο που έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα.

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Απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου του Fox News, Άλεξις ΜακΆνταμς, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Καρολάιν Λέβιτ έχει κάνει «φανταστική δουλειά» και ότι θα είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί.

Στη συνέχεια, αστειευόμενος για την απόφασή της να αποχωρήσει, είπε:

«Μόλις ανακάλυψα ότι αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από ό,τι αγαπάει τον Τραμπ. Αυτό με ανησυχεί πολύ».

Η ατάκα ειπώθηκε σε χαλαρό τόνο και προκάλεσε γέλια, ενώ μέσα σε λίγες ώρες αναπαράχθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Τραμπ για την αποχώρηση της Λέβιτ

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Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταμάτησε εκεί.

Όταν ρωτήθηκε από την ρεπόρτερ του FOX αν έχει σκεφτεί ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την Λέβιτ, η οποία αποχώρησε για να αφοσιωθεί στα δύο μικρά της παιδιά, ειδικά τώρα που γέννησε το δεύτερο, ο Τραμπ απάντησε ξανά με χιούμορ:

«Εσύ, είσαι πολύ καλή, μου αρέσεις».

Η Αμερικανίδα ρεπόρτερ γέλασε με την αντίδραση του προέδρου.