Νέες λεπτομέρειες για τη μυστική «φυγάδευση» Τραμπ από την Τουρκία: Οι 3 που πήρε μαζί του, γιατί άφησε Ρούμπιο, Μπέσεντ στο Air Force One - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν λεπτομέρειες από την πρωτοφανή επιχείρηση ασφαλείας για την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα στις 8 Ιουλίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One μαζί με τον υπουργό Άμυνας και τρεις στενούς συνεργάτες του. Το αεροσκάφος λειτούργησε ως δόλωμα, καθώς ο πρόεδρος μεταφέρθηκε μυστικά σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος για την αναχώρησή του.

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών, Ρούμπιο και Μπέσεντ, παρέμειναν στο αρχικό αεροσκάφος-δόλωμα. Η παρουσία τους διασφάλιζε τη γραμμή της προεδρικής διαδοχής σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ σκοτωνόταν ή καθίστατο ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Η επιχείρηση οργανώθηκε μετά από πληροφορίες, ισραηλινής προέλευσης, για απειλή με φορητό αντιαεροπορικό πύραυλο από το Ιράν. Ωστόσο, αναλυτές της CIA εξέφρασαν χαμηλή εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία της συγκεκριμένης απειλής, αλλά η Μυστική Υπηρεσία προχώρησε.

Ένα φορτηγό τροφοδοσίας προσέγγισε το Air Force One και παρέλαβε κρυφά τον πρόεδρο μετά την επιβίβασή του. Στη συνέχεια, τον μετέφερε στο στρατιωτικό C-32A, το οποίο απογειώθηκε με συνοδεία μαχητικών F-16 προς βρετανική βάση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο Air Force One μαζί με μέλη της κυβέρνησής του και δημοσιογράφους. Στην πραγματικότητα, όμως, λίγο αργότερα μεταφέρθηκε κρυφά με φορτηγό τροφοδοσίας σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-32A, με το οποίο εγκατέλειψε την Τουρκία, καθώς οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν πληροφορίες για πιθανή απειλή κατά της ζωής του.

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Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το αρχικό αεροσκάφος συνέχισε να πετά ως Air Force One, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «δόλωμα», ενώ στο εσωτερικό του παρέμειναν υπουργοί και στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι τρεις άνθρωποι που πήρε μαζί του ο Τραμπ

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, στο μικρότερο αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ επέβαιναν ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και τρεις από τους στενότερους προσωπικούς συνεργάτες του προέδρου.

Πρόκειται για τη Νάταλι Χαρπ, εκτελεστική βοηθό που τον συνοδεύει συχνά στα ταξίδια του, τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, και τον διευθυντή επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου, Γουόλτ Νάουτα.

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Οι τρεις συνεργάτες έχουν περιγραφεί από πηγές που γνωρίζουν την επιχείρηση ως οι «τρεις σωματοφύλακες» του Τραμπ, λόγω της στενής σχέσης τους με τον πρόεδρο και της συχνής παρουσίας τους στο πλευρό του.

Ιδιαίτερα η Χαρπ θεωρείται ένα από τα πιο κοντινά πρόσωπα στον Τραμπ. Έχει γίνει γνωστή για τη συνήθειά της να του παρέχει εκτυπωμένα αντίγραφα άρθρων και αναρτήσεων που θεωρεί ότι πρέπει να διαβάσει, γεγονός που της έχει χαρίσει το παρατσούκλι «ανθρώπινος εκτυπωτής».

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Μαζί με τον πρόεδρο ταξίδεψαν επίσης ο Χέγκσεθ, ο οποίος είχε μεταβεί στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς και στελέχη της ομάδας ασφαλείας και του Λευκού Οίκου.

Γιατί Ρούμπιο και Μπέσεντ έμειναν στο «Air Force One»

Στο μεγάλο Boeing 747 παρέμειναν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ.

Η παρουσία των Ρούμπιο και Μπέσεντ στο αεροσκάφος δεν ήταν τυχαία.

Σύμφωνα με το CBS News, οι δύο υπουργοί παρέμειναν στο αεροσκάφος ώστε να διατηρηθεί η γραμμή διαδοχής στην αμερικανική προεδρία σε περίπτωση που ο Τραμπ σκοτωνόταν ή καθίστατο ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

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Στην αμερικανική γραμμή διαδοχής προηγείται ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ακολουθούν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο προσωρινός πρόεδρος της Γερουσίας, ενώ στη συνέχεια βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Οικονομικών.

Έτσι, ενώ ο Τραμπ απομακρυνόταν μυστικά από το αεροδρόμιο, το αεροσκάφος που έφερε το προεδρικό σήμα συνέχιζε κανονικά την αποστολή του, με δύο από τα κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης στο εσωτερικό του.

Το αεροσκάφος αναχώρησε περίπου στις 20:44 τοπική ώρα, ενώ το C-32A με τον Τραμπ απογειώθηκε περίπου ένα λεπτό αργότερα.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι περισσότεροι επιβάτες του μεγάλου αεροσκάφους φέρεται να μην γνώριζαν ότι ο πρόεδρος δεν βρισκόταν πλέον σε αυτό.

Η απειλή με φορητό αντιαεροπορικό πύραυλο και οι αμφιβολίες της CIA

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από πληροφορίες για συγκεκριμένη απειλή κατά του αεροσκάφους του Τραμπ. Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν ανησυχίες ακόμη και για πιθανή χρήση φορητού αντιαεροπορικού πυραύλου από Ιρανούς.

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Παράλληλα, υπήρχαν φόβοι ότι ιρανικές δυνάμεις ή συνεργάτες τους γνώριζαν λεπτομέρειες για την παρουσία του Τραμπ στην Άγκυρα, ακόμη και για το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, αναλυτές της CIA είχαν εκφράσει χαμηλή εμπιστοσύνη στις συγκεκριμένες πληροφορίες που είχαν διαβιβαστεί από το Ισραήλ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται η εφημερίδα ανέφεραν ότι η σχετική ενημέρωση θεωρήθηκε «ισραηλινής προέλευσης, όχι αμερικανικής» και χαμηλής αξιοπιστίας. Ορισμένοι νυν και πρώην αξιωματούχοι εξέφρασαν μάλιστα την εκτίμηση ότι τέτοιου είδους πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την ενημέρωση της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά και για να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Τραμπ απέναντι στο Ιράν.

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Παρά τις αμφιβολίες, η Μυστική Υπηρεσία αποφάσισε να μην πάρει κανένα ρίσκο.

«Έχουν υπάρξει τρία απειλητικά περιστατικά για αυτόν τον πρόεδρο, οπότε δεν παίρνουν κανένα ρίσκο», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται η Washington Post.

Ο ίδιος ο Τραμπ, πάντως, υποβάθμισε τη σημασία των λεπτομερειών της επιχείρησης, λέγοντας ότι απλώς ακολούθησε τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας και του στρατού.

Η «παράσταση» με το Air Force One και το φορτηγό τροφοδοσίας

Το σχέδιο προέβλεπε ο Τραμπ να επιβιβαστεί αρχικά στο Air Force One, όπως περίμεναν όλοι, και στη συνέχεια να μεταφερθεί μυστικά σε άλλο σημείο του αεροδρομίου.

Το φορτηγό τροφοδοσίας τοποθετήθηκε δίπλα στο αεροσκάφος πριν ακόμη φτάσει στην πίστα η αυτοκινητοπομπή του προέδρου. Αφού ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο Boeing 747, το φορτηγό πλησίασε και παρέλαβε τον πρόεδρο με τρόπο που δεν επέτρεπε να γίνει εύκολα αντιληπτή η μετακίνησή του.

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Στη συνέχεια, το όχημα απομακρύνθηκε από το Air Force One και κατευθύνθηκε προς το C-32A.

Ο Τραμπ και η μικρή ομάδα συνεργατών του πέταξαν τελικά προς τη βρετανική βάση του Mildenhall, με μαχητικά F-16 να συνοδεύουν το αεροσκάφος.

Από εκεί και αφού κρίθηκε ότι είχε μειωθεί ο κίνδυνος, ο πρόεδρος συνέχισε το ταξίδι του με το αεροσκάφος που είχε παραχωρηθεί στις ΗΠΑ από το Κατάρ.

Η χρήση παρόμοιων τεχνασμάτων δεν είναι πρωτοφανής για την αμερικανική προεδρική ασφάλεια. Αυτοκίνητα που είναι πανομοιότυπα με την προεδρική λιμουζίνα μπορούν να αλλάζουν θέσεις στις αυτοκινητοπομπές, ενώ αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται και στις μετακινήσεις με ελικόπτερα.

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Ακόμη πιο σύνθετες επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν σε χώρες υψηλού κινδύνου. Το 2000, για παράδειγμα, ο τότε πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είχε ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν με μη αναγνωρίσιμο κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο προσγειώθηκε μετά από αεροσκάφος-δόλωμα με τα διακριτικά του Air Force One.

Η υπόθεση της Άγκυρας, ωστόσο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των νέων αποκαλύψεων για την αμφιβολία των αμερικανικών υπηρεσιών ως προς την αξιοπιστία της συγκεκριμένης απειλής.

Παραμένει άγνωστο ποιοι ακριβώς από τους επιβάτες του «δόλωμα»-Air Force One γνώριζαν ότι ο πρόεδρος είχε ήδη αποχωρήσει και ποιοι πληροφορήθηκαν την πραγματική επιχείρηση μόνο εκ των υστέρων.

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Το βέβαιο είναι ότι, για λίγη ώρα στις 8 Ιουλίου, ένα Air Force One πετούσε χωρίς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν ήδη σε άλλο αεροσκάφος, έχοντας προηγουμένως μεταφερθεί κρυφά μέσα σε ένα φορτηγό τροφοδοσίας.