O Τραμπ εξετάζει επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν -Γιατί επιλέγει τη νέα σελήνη στις 9 Νοεμβρίου ως πιθανότερη ημερομηνία - iefimerida.gr

Τύμπανα πολέμου ακούγονται ξανά πάνω από τη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους και εμφανίζεται να διεκδικεί προσωπικά τα εύσημα για την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Το απόγευμα έστειλε το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα μέσω ανάρτησης στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι, χωρίς τη δική του παρέμβαση, το Ισραήλ, αλλά και ολόκληρη η Μέση Ανατολή δεν θα υπήρχαν σήμερα.

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«Το Ισραήλ και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη η Μέση Ανατολή, ΔΕΝ θα υπήρχαν σήμερα αν δεν είχα σταματήσει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι κανείς δεν θέλει να το παραδεχτεί, αλλά όλοι γνωρίζουν πως αυτό είναι αλήθεια.

Συσκέψεις στον Λευκό Οίκο για νέα στρατιωτική επιχείρηση

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Fox News από ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Πέμπτη με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα στην Ουάσιγκτον.

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Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας την Πέμπτη σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις επιθέσεις, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον πρόκειται να λάβει σχετική απόφαση.

«Θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο με επιθέσεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα έχει τελειώσει και ότι δεν θα επαναληφθεί ποτέ;» διερωτήθηκε, αφήνοντας στη συνέχεια ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ευρύτερης καταστροφής στο Ιράν.

«Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω την υπόλοιπη χώρα, αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως χρειαστεί να το κάνω. Θα το μάθετε σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί νέα σχετική εντολή από την πολιτική ηγεσία στην Ουάσιγκτον.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά στην 9η Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται νέα σελήνη στη Μέση Ανατολή. Η περιορισμένη έως ανύπαρκτη παρουσία σεληνόφωτος δημιουργεί συνθήκες αυξημένου σκότους, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευνοϊκές για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη αναφορά, πάντως, δεν συνιστά επιβεβαίωση ότι έχει αποφασιστεί επίθεση τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ενισχύει, ωστόσο, το ενδιαφέρον γύρω από τις στρατιωτικές προετοιμασίες και τα πιθανά χρονικά περιθώρια μιας νέας επιχείρησης.

Το ισραηλινό σχέδιο εντός Ιράν με παρέμβαση της Ουάσιγκτον

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες που μεταδίδει το ισραηλινό Channel 12 σχετικά με μια φερόμενη επιχείρηση που επιδίωκαν να πραγματοποιήσουν εντός ιρανικού εδάφους ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, το σχέδιο αφορούσε σε επιχείρηση την παραμονή των ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, η πρωτοβουλία φέρεται να μην είχε εξασφαλίσει τη στήριξη ανώτερων στελεχών του ισραηλινού μηχανισμού ασφαλείας, τα οποία φαίνεται πως εξέφραζαν σοβαρές επιφυλάξεις για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

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Οι ανησυχίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επικεντρώνονταν στο ενδεχόμενο η επιχείρηση να πυροδοτήσει μια ευρύτερη πολεμική σύγκρουση και να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.