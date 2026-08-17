Ο Τραμπ δεν επιδιώκει παράταση της 60ήμερης εκεχειρίας με το Ιράν -«Εξαιρετική ιδέα να ανακηρύξουμε τα Στενά του Ορμούζ έδαφός μας» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στο Ιράν και στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, με νέες δηλώσεις που τροφοδοτούν την ένταση, καθώς εκπνέει σήμερα η κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος όλο αυτό το διάστημα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά «εξαιρετική ιδέα» τη μετατροπή των Στενών του Ορμούζ σε αμερικανικό έδαφος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο πριν από λίγη ώρα.



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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με το SkyNews, απάντησε: «Είναι μια εξαιρετική ιδέα. Εννοώ ότι τα ελέγχουμε με τον αποκλεισμό, και μου αρέσει η ιδέα να τα ανακηρύξουμε έδαφός μας».

Είπε, επίσης, πως οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, το οποίο έληξε σήμερα.

Ο Τραμπ επιμένει στην ιδέα τα Στενά του Ορμούζ να περάσουν στις ΗΠΑ

«Έχουμε πλήρη έλεγχο των Στενών τώρα. Αυτοί [το Ιράν] μπορεί να γίνουν ενοχλητικοί, μπορεί να βάλουν μια νάρκη στο νερό, αλλά ο αποκλεισμός έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικός» σημείωσε.

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Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ξανά ανυποχώρητος ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς αν ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πιο κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, απάντησε πως η Τεχεράνη επιθυμεί μια συμφωνία, αλλά όχι αυτήν που θεωρεί απαραίτητη η Ουάσιγκτον.

«Θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Είμαστε εκεί για έναν λόγο: Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

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Η προειδοποίηση Τραμπ προς το Ομάν

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται πλέον και το Ομάν, με τον Τραμπ να αφήνει νέες αιχμές για τη στάση του σουλτανάτου απέναντι στην κρίση στο Ορμούζ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την προηγούμενη απειλή του να βομβαρδίσει το Ομάν και αν έχει χάσει την υπομονή του με τη χώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά, αλλά θα το αντιμετωπίζαμε πολύ εύκολα».

Δεν είναι σαφές σε ποιες ακριβώς ενέργειες του Ομάν αναφερόταν ο Τραμπ. Ωστόσο, η δήλωση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν σχετικά με τις διαδρομές διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει ακόμη πιο σκληρή γλώσσα, απειλώντας ότι θα «βομβαρδίσει» το Ομάν εάν η χώρα «μπει εμπόδιο» στην επίτευξη συμφωνίας για τα Στενά.

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Στην ίδια συνέντευξή του νωρίτερα σήμερα, ανέφερε ότι η κυβέρνησή του έχει δημιουργήσει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, αν και η ιρανική πλευρά αργότερα υποστήριξε πως δεν υπάρχει τέτοιος δίαυλος.

Εκπνέει η αποτυχημένη 60ήμερη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός

Η σημερινή ημέρα έχει την -έστω συμβολική- σημασία της. Στις 17 Ιουνίου Τεχεράνη και Ουάσιγκτον είχαν υπογράψει μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προέβλεπε κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, ενώ άνοιγε τον δρόμο για οριστική συμφωνία.

Η προκαταρκτική συμφωνία των 14 σημείων είχε σχεδιαστεί ώστε να δημιουργηθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις πάνω σε κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια.

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Ωστόσο, 60 ημέρες αργότερα τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, ο αμερικανικός αποκλεισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και οι εχθροπραξίες έχουν συνεχιστεί κατά διαστήματα.



Η Τεχεράνη είχε ερμηνεύσει ορισμένες διατυπώσεις του μνημονίου ως αναγνώριση του δικαιώματός της να διαχειρίζεται την κυκλοφορία και ενδεχομένως να επιβάλει τέλη στο μέλλον. Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες απέρριψαν αυτή την ερμηνεία.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου μία εβδομάδα μετά την προκαταρκτική συμφωνία του Ιουνίου, ιρανικό drone έπληξε φορτηγό πλοίο που έπλεε στο Ορμούζ. Από την επίθεση της 25ης Ιουνίου δεν υπήρξαν νεκροί, ωστόσο το περιστατικό αποτέλεσε την απαρχή μιας νέας σειράς εχθροπραξιών που επανέφεραν την περιοχή σε κατάσταση σύγκρουσης και, ουσιαστικά, κατέστησαν τη συμφωνία του Ιουνίου κενό γράμμα.

Νέες επιθέσεις σημειώθηκαν τον Ιούλιο, ενώ οι ΗΠΑ ανακάλεσαν την εξαίρεση που επέτρεπε στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο στη διεθνή αγορά σε αμερικανικά δολάρια. Η συγκεκριμένη εξαίρεση αποτελούσε μέρος της προκαταρκτικής συμφωνίας.

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Έκτοτε δεν έχουν σημειωθεί νέες μεγάλες επιθέσεις, ούτε έχει υπάρξει κάποια σοβαρή διπλωματική εξέλιξη. Το Ιράν εξακολουθεί να διεκδικεί ρόλο στη διαχείριση των Στενών, ενώ η Ουάσιγκτον φαίνεται απρόθυμη να αποδεχθεί οποιαδήποτε τέτοια παραχώρηση.

Το Ιράν περνά από την άμυνα στην επίθεση

Νωρίτερα σήμερα, πάντως, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη αλλάζει τη στρατηγική της, περνώντας από αμυντική σε «πλήρως επιθετική» στάση.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή εάν αποτύχει η διπλωματία με τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη έχει θέσει προθεσμία μερικών εβδομάδων για την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης από την Ουάσιγκτον.

«Εντός της σύντομης περιόδου μερικών εβδομάδων που έθεσε το Ιράν, όλοι οι όροι της συμφωνίας πρέπει να εφαρμοστούν από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι προϋπόθεση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», ανέφερε ο αξιωματούχος.

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Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η αλλαγή στάσης οφείλεται στην απώλεια εμπιστοσύνης απέναντι στη διπλωματία με την Ουάσιγκτον.

«Είναι αποδεδειγμένο ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σοβαρές [όταν μιλάνε] για εκεχειρία και δεν θα δεσμευθούν σε καμία, άρα το να ασκηθεί πίεση στον εχθρό ή το να εξαρτώμεθα από μεσολαβητές με την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία δεν είναι ρεαλιστικό», δήλωσε.

Συμφωνία Ιράν-Ομάν για τα Στενά

Παρά την κλιμάκωση, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το SkyNews σήμερα, πριν τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, δήλωσε πως έχει επιτευχθεί «κατανόηση σχετικά με τον χάρτη της διαδρομής διέλευσης», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο πλευρές εργάζονται, πλέον, για την οριστικοποίηση κοινής ανακοίνωσης. Προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι το σχέδιο θα μπορούσε να προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών, με τα πλοία να εισέρχονται από διαδρομή κοντά στο Ιράν και να εξέρχονται από σημείο κοντά στο Ομάν.