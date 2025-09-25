 BBC: Ευγένειες χωρίς... δεσμεύσεις για τα F35 στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν - iefimerida.gr
BBC: Ευγένειες χωρίς... δεσμεύσεις για τα F35 στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

Αμερικανικό μαχητικό F-35
Αμερικανικό μαχητικό F-35 / Φωτογραφία αρχείου: Wikipedia
Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν ξεκίνησε σε ένα εξαιρετικά ευγενικό κλίμα, ωστόσο παραμένει ασαφές τι ακριβώς θα προκύψει σχετικά με τα ﻿F35 που ζητά η Τουρκία.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το BBC, ο Τραμπ χαρακτήρισε επανειλημμένα τον Ερντογάν ως «σκληρό»﻿, ωστόσο σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F35, διακαή πόθο του Τούρκου προέδρου, δεν υπήρξε κάτι παραπάνω από μια δέσμευση ότι θα «συζητηθεί» η ενδεχόμενη πώλησή τους. Με τον Τραμπ να δηλώνει, πάντως, την πεποίθησή του ότι ο Ερντογάν θα «τα καταφέρει».

Όπως σημειώνει το BBC, ο Αμερικανός πρόεδρος υπαινίχθηκε πως μια απάντηση στο θέμα μπορεί να δοθεί ακόμα και απόψε. Παράλληλα, τόνισε ξεκάθαρα την επιθυμία του να σταματήσει η Tουρκία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Το πώς θα μπορούσε να το πράξει η Τουρκία, όταν μόνο το φυσικό αέριο αποτελεί το 41% των συνολικών της εισαγωγών, παραμένει ασαφές.

