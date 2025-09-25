Ο Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Ερντογάν: «Είναι φίλος μου, θα συζητήσουμε για Patriot και F35» - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντάται αυτή την ώρα στο Λευκό Οίκο με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον οποίο επεφύλαξε θερμότατη υποδοχή.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, με την Τουρκία να επιδιώκει την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Μάλιστα, κατά την υποδοχή του Αμερικανού προέδρου στον Τούρκο ομόλογό του, δημοσιογράφος ρώτησε στον Ντόναλντ Τραμπ να θα επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει F-35.

«Θα συζητήσουμε για τα μαχητικά F-35 και τους Patriot και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε θετικά – ξέρω ότι θέλει να τα πάρει και θα το δούμε», είπε ο Τραμπ, για να συμπληρώσει: «Είναι σκληρός άνδρας, με ισχυρή άποψη – συνήθως δεν μου αρέσουν αυτού του είδους οι άνδρες, αλλά αυτός μου αρέσει».

«Πρόκειται να κάνουμε επιπλέον εμπόριο. Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα και εμείς και αυτοί», είπε επίσης ο Τραμπ.

Η στιγμή της υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Δείτε live εικόνα από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

Τραμπ: Θα συζητήσουμε για Patriot και F-35, αν πάει καλά η συζήτηση θα αρθούν αμέσως οι κυρώσεις

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «φίλο» και «ξεχωριστό άνθρωπο» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Τούρκο πρόεδρο να λέει ότι «είμαστε έτοιμοι να πάμε τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις σε άλλο επίπεδο».

«Αυτός εδώ είναι ένας σκληρός τύπος και τον συμπαθώ», πρόσθεσε ο Τραμπ, επισημαίνοντας ότι «Κάνουμε ωραίες συμφωνίες και δουλειές με την Τουρκία».

Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι θα συζητήσουν για τους Patriot και τα F-35, σημειώνοντας ότι «ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα και θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα στο τέλος».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «αν πάει καλά η συζήτησή μας, οι κυρώσεις θα αρθούν σχεδόν αυτόματα. Θα συζητήσουμε και για τους δασμούς».

Η καρφίτσα του Τραμπ στο σακάκι του με την αμερικανική σημαία και F-35

Μία από τις εικόνες που ξεχώρισε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων στο Οβάλ Γραφείο ήταν αυτού του Ντόναλντ Τραμπ με την καρφίτσα που φορούσε στο σακάκι του.

Ειδικότερα, είχε μία αμερικανική σημαία και ένα αεροσκάφος F-35, κάτι που ενδέχεται να δίνει το στίγμα της συζήτησης που θα γίνει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ιδιαίτερη καρφίτσα του Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: AP

Ερντογάν: Θα συζητήσουμε για τα F-35, F-16 και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν τόσο την υπόθεση της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης όσο και τις πωλήσεις μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-16.

«Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τα F-35, τα F-16, αλλά και την υπόθεση της Χάλκης», είπε ο Ερντογάν.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι με την επιστροφή του στην Τουρκία θα έχει επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Αφού ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη Χάλκη, ο Τραμπ σχολίασε ότι είχε πρόσφατα συνάντηση με στελέχη της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας ότι «θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Χρειάζονται βοήθεια. Και είπα ότι θα το αναφέρω».

Τραμπ: Ο Ερντογάν είναι υπεύθυνος για τον πετυχημένο πόλεμο στη Συρία -Τα κατάφερε μετά από 2.000 χρόνια

«Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι υπεύθυνος για τον πετυχημένο πόλεμο στη Συρία και την απομάκρυνση του πρώην ηγέτη της χώρας. Είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα. Μετά από 2.000 χρόνια τα κατάφερε. Πρέπει να πάρει τα εύσημα γι' αυτό».

Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας σοβαρός ηγέτης και πρέπει να του αναγνωρίσω πως μετά από 2.000 χρόνια – όπως έχω ξαναπεί – κατάφερε να κατακτήσει τη Συρία. Η Συρία είναι μία ξεκάθαρη νίκη για τον ίδιο και την Τουρκία.

Τραμπ για Γάζα: Θα σταματήσει ο πόλεμος, θέλω όλοι οι όμηροι να επιστρέψουν τώρα -Προανήγγειλε συνάντηση με Νετανιάχου

Όσον αφορά για την κατάσταση στη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «δεν ξέρω που βρίσκεται ο Ερντογάν και η Τουρκία αναφορικά με το ζήτημα της Γάζας και πιθανότατα δεν θα χρειαστώ την μεσολάβηση Ερντογάν για την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ» και συνέχισε:

«Θέλω να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά άμεσα και όλους τους ομήρους πίσω. Δεν θέλω έναν σήμερα έναν σε μία εβδομάδα τους θέλω όλους τώρα. Θα συναντηθώ και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και θα υπάρξουν εξελίξεις σίγουρα».

Τραμπ για Ουκρανία: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα αποδειχτεί ότι η Ρωσία είναι «χάρτινη τίγρης»

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι «ο πρόεδρος της Τουρκίας γνωρίζει τον Πούτιν όπως κι εγώ», προσθέτοντας ότι «πίστευα από την αρχή πως αυτός ο πόλεμος θα ήταν ο ευκολότερος από τους 7 που έχουν ήδη τερματίσει, αλλά φαίνεται πως δεν ισχύει».

Συνεχίζοντας, είπε ότι «η Ρωσία έχει επιλέξει να κατασπαταλά εκατομμύρια σε βόμβες και είπα τις προάλλες πως πρόκειται για «χάρτινη τίγρη» κι αν ο πόλεμος συνεχιστεί θα αποδειχθεί».

Οι αναφορές του Τραμπ για «fake news» από το CNN

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε δύο φορές στο CNN, υποστηρίζοντας ότι μεταδίδει «fake news».

Μάλιστα, όταν του έκανε ερώτηση δημοσιογράφος του, επανέλαβε την ατάκα για «fake news» και προσπαθώντας να αστειευτεί του είπε ότι «μου ακούστηκες καλό παιδί» και στη συνέχεια του απάντησε.

«Καλό θα ήταν ο Ερντογάν να μην αγοράσει ρώσικο πετρέλαιο»

Σε μία αποστροφή του λόγου του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία αναφορά για το ενδεχόμενο η Τουρκία να αγοράσει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

«Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Ερντογάν είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», ανέφερε μεταξύ άλλων.