Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: Η Τουρκία θα πιέσει για τα F-35, αγκάθι» οι S-400 - iefimerida.gr

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί σήμερα στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, όπου οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για διμερείς σχέσεις, εμπορικά και αμυντικά ζητήματα, καθώς και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Στο πλευρό του Ερντογάν θα είναι και ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ενώ ενδιαφέρον είναι αν θα παρευρεθεί και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εξαπέλυσε βέλη κατά του Τούρκου προέδρου για τις δηλώσεις του στο Fox News.

Η τουρκική πλευρά επικεντρώνεται σε τομείς όπως το εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική συνεργασία, ενώ ο Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ θα συμβάλει στην επίλυση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και θα ενισχύσει τη συνεργασία των δύο χωρών σε μια κοινή πορεία για την παγκόσμια ειρήνη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ερντογάν, ο οποίος βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για την 74η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παραβρέθηκε και στη δεξίωση που παρέθεσε ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια για τους ηγέτες και τις συζύγους τους.

Ο Ερντογάν συμμετείχε και σε πολυμερή συνάντηση για το ζήτημα της Γάζας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παρά το γεγονός ότι δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τη συνάντηση, ο Ερντογάν χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εξαιρετικά παραγωγικές και θετικές» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημειώθηκε.

«Η συνάντηση ήταν εξαιρετικά παραγωγική και θετική. Είμαι ικανοποιημένος και ελπίζω τα αποτελέσματα να είναι ωφέλιμα», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους έξω από το "Turkish House", την τουρκική διπλωματική αποστολή στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ουάσινγκτον, ο Ερντογάν θα διαμείνει στο Blair House, την κατοικία των επισήμων επισκεπτών του Αμερικανού Προέδρου.

Ένταση πριν τη συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ, «βέλη» από Ρούμπιο για τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου

Η συνάντηση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κάτω από έντονες διπλωματικές αντιπαραθέσεις. Η πρόσφατη ομιλία του Ερντογάν στον ΟΗΕ κατά του Ισραήλ και οι επικριτικές δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για τον Τούρκο ηγέτη προκάλεσαν εκνευρισμό στην Άγκυρα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, τόνισε πως παρά τις αντιπαραθέσεις, όλοι τελικά προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνάντησης για την Τουρκία. Από την άλλη, η Τουρκική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση Ερντογάν για την απαξίωση του ρόλου της χώρας στις διεθνείς σχέσεις.

Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις επικρίσεις του Ερντογάν για την αδυναμία του Τραμπ να επιλύσει τις κρίσεις στην Ουκρανία και τη Γάζα, δημιουργεί ένα αβέβαιο τοπίο για τις διμερείς σχέσεις και τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ερντογάν θα πιέσει τον Τραμπ για την απόκτηση των F-35

Στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Τουρκίας αναμένεται να διαπραγματευτεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35. Ο Τούρκος ηγέτης αναφέρθηκε στο θέμα σε συνέντευξή του στην εκπομπή "Special Report" του Fox News, τονίζοντας ότι η χώρα του θα επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την προμήθεια των F-35, παρά τις τρέχουσες εντάσεις στις διμερείς σχέσεις.

«Θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα και αναμένουμε από τις ΗΠΑ να πράξουν το σωστό, τόσο για τα F-35 όσο και για τα F-16, καθώς και για την παραγωγή και συντήρησή τους», δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο μετά από 6 χρόνια -«Αγκάθι» οι S-400

Η επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο είναι η πρώτη μετά από έξι χρόνια, με την τελευταία συνάντηση να πραγματοποιείται το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Παρά τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών, η περίοδος 2017-2021 χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις, κυρίως λόγω της τουρκικής στρατηγικής στη Συρία και των σχέσεων της Άγκυρας με τη Μόσχα.

Η απόφαση της Άγκυρας να αποκτήσει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 είχε προκαλέσει σοβαρές εντάσεις με τις ΗΠΑ και είχε οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων κατά της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, θέτοντας την Τουρκία εκτός του προγράμματος F-35. Ωστόσο, η Άγκυρα δεν έχει υποχωρήσει από τη στάση της σχετικά με τους S-400, ελπίζοντας ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συμφωνήσει σε μια τροποποίηση του πλαισίου των κυρώσεων CAATSA, επιτρέποντας την αγορά των F-35.

Η Τουρκία επιδιώκει εμπορικές συμφωνίες άνω των 10 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ

Ταυτόχρονα, η Τουρκία φαίνεται να προχωρά σε συμφωνίες για την αγορά εκατοντάδων επιβατικών αεροσκαφών της Boeing και μαχητικών αεροσκαφών της Lockheed Martin. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιθυμία του Ερντογάν να διασφαλίσει ότι κάποια από τα εξαρτήματα αυτών των αεροσκαφών θα παράγονται στην Τουρκία, ενισχύοντας την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και μειώνοντας την εξάρτηση από άλλα κράτη.

Η Τουρκία προσβλέπει σε εμπορικές συμφωνίες αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων, τις οποίες η κυβέρνηση ελπίζει να χρησιμοποιήσει ως "αντίβαρο" για την επίτευξη των αμυντικών της στόχων, ενώ παράλληλα η Άγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειες αποκατάστασης των στρατηγικών σχέσεων με τις ΗΠΑ.