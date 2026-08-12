«Κάνω ό,τι μου λένε»: Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την επιχείρηση «φυγάδευσής» του από την Τουρκία -Ισραηλινή προειδοποίηση τον έκανε να αλλάξει αεροσκάφος - iefimerida.gr

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της μυστικής αλλαγής αεροσκάφους του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η αλλαγή αεροσκάφους του στην Τουρκία έγινε κατόπιν εντολής της Μυστικής Υπηρεσίας και του στρατού, δηλώνοντας πως απλώς ακολούθησε τις οδηγίες τους χωρίς να ρωτήσει για τις λεπτομέρειες της απειλής.

Η απόφαση για την επιχείρηση συνδέεται με πληροφορίες που διαβίβασε το Ισραήλ στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας για ιρανικό σχέδιο επίθεσης κατά του αεροσκάφους με φορητούς πυραύλους εδάφους-αέρος, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αναφορές για αξιόπιστη απειλή.

Το σχέδιο προέβλεπε τη χρήση του Air Force One ως «δόλωμα». Ο Τραμπ επιβιβάστηκε για τις κάμερες και έπειτα μεταφέρθηκε μυστικά σε άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος, ενώ το αρχικό αεροσκάφος συνέχισε την πτήση με το προεδρικό διακριτικό.

Η προσωπική επιβεβαίωση από τον Τραμπ και οι νέες αποκαλύψεις για την ισραηλινή προειδοποίηση δείχνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για την ασφάλεια των δημοσιογράφων που παρέμειναν στο αεροσκάφος-δόλωμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση έγινε κατόπιν εντολής της Μυστικής Υπηρεσίας και του αμερικανικού στρατού, ενώ την ίδια ώρα έρχονται στο φως πληροφορίες ότι η απόφαση συνδέθηκε με προειδοποίηση του Ισραήλ για πιθανό ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του.

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Η αποκάλυψη της επιχείρησης είχε ήδη γίνει γνωστή το προηγούμενο διάστημα. Το νέο στοιχείο είναι πλέον η επιβεβαίωση του ίδιου του Τραμπ, αλλά και οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για πιθανή απειλή κατά του αεροσκάφους του προέδρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η ισραηλινή πληροφόρηση αφορούσε σχέδιο του Ιράν για επίθεση με φορητούς πυραύλους εδάφους-αέρος, ενώ αμερικανικές πηγές είχαν κάνει λόγο για αξιόπιστη απειλή εναντίον του αεροσκάφους.

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«Πρέπει να κάνω ό,τι μου λένε» -Τι είπε ο Τραμπ για την αλλαγή αεροσκάφους

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ο ίδιος ότι δεν αναχώρησε από την Τουρκία με το αεροσκάφος στο οποίο τον είχαν δει να επιβιβάζεται οι κάμερες.

«Με τη Μυστική Υπηρεσία και τον στρατό. Ήθελαν να πάω με διαφορετική πτήση, διαφορετικό αεροπλάνο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Πρέπει απλώς να κάνω ό,τι μου λένε».

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Ο Τραμπ υποβάθμισε, πάντως, την ανάγκη να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες της απειλής.

«Υποθέτω ότι υπήρχε απειλή. Δεν ρώτησα πραγματικά πολλά γι' αυτό. Δέχομαι πολλές απειλές», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «πολλές απειλές που δεν γνωρίζετε».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, ωστόσο, μια άλλη αποστροφή του Αμερικανού προέδρου. Όταν ρωτήθηκε για την αλλαγή αεροσκάφους, υποστήριξε ότι το αεροσκάφος στο οποίο τελικά επιβιβάστηκε μπορεί να βρισκόταν σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

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«Νομίζω ότι στην πραγματικότητα το αεροπλάνο στο οποίο πέταξα βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο», ανέφερε, εξηγώντας ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν το αεροσκάφος που θα επέλεγαν οι δράστες εφόσον γνώριζαν ότι ο ίδιος θα επέβαινε σε αυτό.

Η ισραηλινή προειδοποίηση για τους φορητούς πυραύλους

Οι πληροφορίες που έρχονται τώρα στο φως προσθέτουν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, το Ισραήλ είχε διαβιβάσει στις ΗΠΑ πληροφορίες για ιρανικό σχέδιο που φέρεται να προέβλεπε επίθεση στο αεροσκάφος του Τραμπ με φορητούς πυραύλους. Η πληροφορία αποδίδεται σε Αμερικανό αξιωματούχο.

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Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η αμερικανική κυβέρνηση γνώριζε ήδη ότι ο Τραμπ θεωρείται κορυφαίος στόχος από την Τεχεράνη.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της Συνόδου στην Άγκυρα ότι είναι ο «νούμερο ένα στόχος» του Ιράν, ενώ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν εμπιστεύεται την ιρανική ηγεσία.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, εντοπίσει αξιόπιστη απειλή που αφορούσε πιθανή εκτόξευση πυραύλου εναντίον του αεροσκάφους. Παράλληλα, οι New York Times είχαν αναφέρει πληροφορία για άτομο κοντά στη σύνοδο που φέρεται να είχε εντοπιστεί με φορητό εκτοξευτή πυραύλων.

Η ισραηλινή προειδοποίηση δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Ήδη από τον Ιούλιο είχαν δημοσιευθεί πληροφορίες ότι το Ισραήλ είχε μεταφέρει στην Ουάσιγκτον νέα στοιχεία για πιθανό ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου.

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Γιατί το Air Force One χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα»

Το ιδιαίτερο στοιχείο της επιχείρησης ήταν ότι η εικόνα που έφτασε στους δημοσιογράφους ήταν διαφορετική από την πραγματικότητα.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε κανονικά να επιβιβάζεται στο παλαιότερο Air Force One στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Στη συνέχεια, όμως, μεταφέρθηκε κρυφά με όχημα τροφοδοσίας σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος C-32A.

Οι δημοσιογράφοι και ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου παρέμειναν στο αρχικό αεροσκάφος, χωρίς να γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος είχε ήδη αποχωρήσει.

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Το αεροσκάφος με τους δημοσιογράφους συνέχισε μάλιστα να πετά χρησιμοποιώντας το διακριτικό «AF1», ενώ το C-32A στο οποίο είχε μεταφερθεί ο Τραμπ χρησιμοποίησε διαφορετικό διακριτικό. Με τον τρόπο αυτό διατηρήθηκε η εικόνα ότι ο πρόεδρος εξακολουθούσε να βρίσκεται στο Air Force One.

Η επιχείρηση, όπως αποκαλύφθηκε, ήταν σχεδιασμένη ώστε να μην γίνει αντιληπτή η πραγματική θέση του προέδρου μέχρι να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Το γεγονός ότι τώρα ο Τραμπ επιβεβαιώνει προσωπικά την αλλαγή αεροσκάφους και ότι παράλληλα αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ισραηλινή προειδοποίηση δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίστηκε από τις αμερικανικές υπηρεσίες η πιθανότητα επίθεσης.

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Την ίδια ώρα, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το κατά πόσο οι δημοσιογράφοι και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που παρέμειναν στο αρχικό αεροσκάφος είχαν εκτεθεί σε κίνδυνο χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση.

Ο Τραμπ, πάντως, έδωσε τη δική του απάντηση: εμπιστεύθηκε τη Μυστική Υπηρεσία και τον στρατό και ακολούθησε τις οδηγίες τους.

Και πλέον, μετά την επιβεβαίωση του ίδιου, το ερώτημα δεν είναι αν έγινε η μυστική «φυγάδευση» από το Air Force One, αλλά πόσο κοντά θεωρούσαν οι αμερικανικές αρχές ότι βρισκόταν ο Τραμπ σε μια πραγματική ιρανική απόπειρα εναντίον του.

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