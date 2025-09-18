Ο Τραμπ μπέρδεψε την Αρμενία με την... Αλβανία, πρόφερε λάθος το Αζερμπαϊτζάν [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των… φιλοφρονήσεων και των δηλώσεων με τον Κιρ Στάρμερ μίλησε για διπλωματία, αλλά δεν απέφυγε τις γκάφες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού πρώτα ισχυρίστηκε ξανά ότι έχει σταματήσει 7 πολέμους από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, δεν απέφυγε μια νέα γκάφα.

Αναφερόμενος αρχικά στην Ουκρανία και τον Πούτιν, άρχισε να απαριθμεί τους πολέμους που σταμάτησε, αλλά μπερδεύτηκε.

Αναφερόμενος στη σύγκρουση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν για την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, είπε ότι διευθέτησε την κατάσταση μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και… Αλβανίας, αντί Αρμενίας.

Ακόμη και το Αζερμπαϊτζάν όμως το πρόφερε λάθος, καθώς το είπε… Αμπερμπαϊτζάν. Μάλιστα, δεν ήταν και πολύ σίγουρος για το πώς λεγόταν η χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και... έσπασε στα δύο τη -λάθος- λέξη.



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ κάνει λάθος με χώρες. Πέρυσι, σε μία ομιλία του είχε αποκαλέσει το Βέλγιο «πόλη».