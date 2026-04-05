Τραμπ στο Axios: Είμαστε «σε εντατικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν -Πιθανή μια συμφωνία πριν να εκπνεύσει το τελεσίγραφο - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον ιστότοπο Axios ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε εντατικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν και εμφανίστηκε αισιόδοξος για μια συμφωνία πριν το βράδυ της Τρίτης.

«Υπάρχουν καλές πιθανότητες, αλλά αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα ανατινάξω τα πάντα εκεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα είχε απειλήσει με καταστροφές σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, αν το Ιράν δεν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα σε μια τηλεγραφικού τύπου ανάρτηση, είχε ορίσει την εκπνοή του τελεσιγράφου το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης στις 8 μ.μ, δηλαδή ξημερώματα για την Ελλάδα και το Ιράν.

Τις τελευταίες δέκα ημέρες, οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν διεξάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις μέσω του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, προσπαθώντας να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με αντάλλαγμα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όμως δεν έχει σημειωθεί πρόοδος που να έχει αλλάξει τα δεδομένα της κρίσης.

Το Axios υπογραμμίζει ότι οι μεσολαβητές είναι λιγότερο αισιόδοξοι σχετικά με την επίτευξη μιας συμφωνίας αλλά δηλώνουν ότι θα εργαστούν μέχρι την τελευταία στιγμή για να επιτύχουν τουλάχιστον μια μερική συμφωνία, ώστε η υλοποίηση των απειλών Τραμπ τουλάχιστον να καθυστερήσει.

Ο Τραμπ πιστεύει πως οι αντικαθεστωτικοί Ιρανοί θα υποστήριζαν επιθέσεις

Στο ρεπορτάζ υπενθυμίζεται ότι χτυπήματα σε πολιτικές δομές, όπως είναι οι μονάδες παραγωγής ενέργειας και οι γέφυρες, θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Επίσης το Ιράν έχει απειλήσει να ανταποδώσει με επιθέσεις κατά υποδομών στο Ισραήλ και στα κράτη του Κόλπου.

Ερωτηθείς από το Axios αν ανησυχεί ότι θα βλάψει αθώους Ιρανούς πολίτες, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι οι πολίτες που αντιτίθενται στην κυβέρνησή τους θα υποστήριζαν τέτοιες επιθέσεις για να αποδυναμώσουν το καθεστώς. «Ζουν με φόβο. Φοβούνται ότι θα φύγουμε στη μέση του πολέμου, αλλά δεν πρόκειται να φύγουμε», είπε ο Τραμπ.