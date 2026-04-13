Το τερμάτισε ο Τραμπ -Μετά την πρωτοφανή επίθεση στον Πάπα Λέοντα, ανάρτησε εικόνα του ως Ιησούς που θεραπεύει - Η αντίδραση του Βατικανού - iefimerida.gr

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Πάπα Λέοντα, επειδή ο ποντίφικας στηλίτευσε τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ως Ιησούς.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε στο Truth Social μία εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τον ίδιο ως Ιησού Χριστό που θεραπεύει τους αρρώστους, πλαισιωμένο από αετούς, μαχητικά αεροσκάφη και το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Στη φωτογραφία, χωρίς επεξηγηματική λεζάντα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται με λευκή και κόκκινη τήβεννο, να βάζει το χέρι στο μέτωπο ενός αρρώστου, κλινήρη στο νοσοκομείο ενώ τον λούζει με ένα λευκό φως.

Γύρω του, άνθρωποι προσεύχονται ή κάτι προσμένουν και στο φόντο μια αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, καταδιωκτικά, αετοί και άλλες μορφές.

Η πρωτοφανής, σφοδρή επίθεση στον Πάπα

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποιούσε μία μακροσκελή ανάρτηση εναντίον του Ποντίφικα, στην οποία τον κατηγορούσε -

μεταξύ άλλων - ότι υποστηρίζει το υποτιθέμενο πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών εξοπλισμών του Ιράν, ότι εναντιώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο και ότι συναντήθηκε με συμπαθούντες του δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.



«Δεν θέλω έναν πάπα που επικρίνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, διότι κάνω αυτό ακριβώς για το οποίο εκλέχτηκα, με συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή μειώνω την εγκληματικότητα σε ιστορικό χαμηλό και δημιουργώ το σπουδαιότερο χρηματιστήριο στην ιστορία», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε σε δηκτικό τόνο ότι δεν είναι ακριβώς «μέγας θαυμαστής» του πάπα Λέοντα, επειδή είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος» (όρος που χρησιμοποιεί ο αμερικανός πρόεδρος και παραπέμπει γενικά στους δημοκρατικούς) και «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας».

Ο ανταποκριτής του CNN στο Βατικανό, Κρίστοφερ Λαμπ, δήλωσε ότι «δεν θυμάται την τελευταία φορά που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε σε έναν πάπα με αυτόν τον τρόπο».

Η αντίδραση του Βατικανού

Στην πρώτη απάντηση του Βατικανού στην καυστική κριτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, αξιωματούχος της Αγίας Εδρας δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται σε «μια ηθική φωνή» επειδή «δεν μπορεί να την συγκρατήσει».

« Όταν η πολιτική εξουσία επιτίθεται άγρια εναντίον μιας ηθικής φωνής, είναι επειδή δεν μπορεί να την περιορίσει. Ο Τραμπ δεν συζητά με τον Λέοντα: τον παρακαλεί να υποχωρήσει, σε μια γλώσσα που μπορεί να κυριαρχήσει. Αλλά ο Πάπας μιλάει μια άλλη γλώσσα, μια γλώσσα που αρνείται να περιοριστεί στη γραμματική της βίας, της ασφάλειας, του εθνικού συμφέροντος», δήλωσε ο πατήρ Αντόνιο Σπαντάρο στο X.

«Με αυτή την έννοια, η επίθεση είναι μια δήλωση αδυναμίας. Μη μπορώντας να αφομοιώσει αυτή τη φωνή, η εξουσία προσπαθεί να την ακυρώσει. Αλλά κάνοντας έτσι, αναγνωρίζει σιωπηρά το βάρος της. Αν ο Λέων ήταν ασήμαντος, δεν θα άξιζε ούτε μια λέξη. Αντίθετα, καλείται σε απολογία και δέχεται επίθεση, επειδήι ο λόγος του κόβει σαν μαχαίρι» αναφέρει ακομα ο αξιωματούχος του Βατικανού.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, έχει γίνει ολοένα και πιο επικριτικός απεναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν, καταδικάζοντας την περασμένη εβδομάδα τη ρητορική και τις απειλές του Τραμπ κατά του λαού του Ιράν ως «πραγματικά απαράδεκτες».