Αποκάλυψη: Φυγάδευσαν τον Τραμπ από την Τουρκία -Κρύφτηκε σε κοντέινερ τροφοδοσίας, το Air Force One ήταν «δόλωμα» - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως που αφορούν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία στις ΗΠΑ μέσω Βρετανίας τον περασμένο μήνα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επιβίβασή του στο Air Force One στην Τουρκία, μεταφέρθηκε κρυφά με όχημα catering σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος C-32A. Το προεδρικό αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα» για λόγους ασφαλείας.

Η επιχείρηση παραπλάνησης οργανώθηκε λόγω συγκεκριμένης ιρανικής απειλής, σε περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Η αλλαγή αεροσκάφους ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την προστασία του προέδρου των ΗΠΑ.

Κατά την άφιξη στη Βρετανία, το C-32A με τον Τραμπ προσγειώθηκε πρώτο, ακολουθούμενο από το «δόλωμα» Air Force One. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε να εξέρχεται από το δεύτερο αεροσκάφος, διατηρώντας την ψευδαίσθηση της κανονικής πτήσης.

Ο Λευκός Οίκος δεν διέψευσε την επιχείρηση, αλλά υπερασπίστηκε τα πρωτόκολλα ασφαλείας του νέου Air Force One. Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι η επιστροφή του Τραμπ ήταν πιο σύνθετη από ό,τι είχε αρχικά γίνει γνωστό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έφυγε τελικά από την Τουρκία ούτε με το νέο Air Force One που είχε παραλάβει από το Κατάρ ούτε με το παλιό προεδρικό αεροσκάφος, όπως είχε γίνει γνωστό.

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Σύμφωνα με νέα αποκάλυψη της Washington Post, ο Τραμπ επιβιβάστηκε κανονικά στο παλιό Air Force One μπροστά στις κάμερες στις 8 Ιουλίου, αλλά λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρθηκε κρυφά μέσα σε όχημα catering σε ένα πολύ μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος C-32A.

Και ο λόγος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας, ήταν μια συγκεκριμένη απειλή από το Ιράν για τη ζωή του Αμερικανού προέδρου.

Η επιχείρηση ήταν τόσο μυστική ώστε το Air Force One στο οποίο είχε εμφανιστεί ο Τραμπ χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά ως «δόλωμα», ενώ δημοσιογράφοι και αρκετά στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης πίστευαν ότι ο πρόεδρος βρισκόταν μέσα σε αυτό.

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Μπήκε στο Air Force One και... εξαφανίστηκε μέσα σε catering truck

Το σκηνικό που αποκαλύπτει η Washington Post θυμίζει περισσότερο κινηματογραφική επιχείρηση παρά μετακίνηση Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες και επιβιβάστηκε στο παλιό Air Force One στην Άγκυρα, όπως ακριβώς είχε ανακοινωθεί.

Όμως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν παρέμεινε στο αεροσκάφος.

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Λίγα λεπτά μετά την επιβίβασή του, ο πρόεδρος και συνεργάτες του φέρεται να μεταφέρθηκαν σε ένα όχημα catering, από αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη φόρτωση γευμάτων και προμηθειών στα αεροσκάφη.

Το φορτηγό απομακρύνθηκε από το Air Force One και κινήθηκε προς ένα C-32A, το οποίο περίμενε σε άλλο σημείο του αεροδρομίου.

Βίντεο που εξετάστηκε από την Washington Post καταγράφει μάλιστα την πορεία του catering truck από το Air Force One προς το μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος.

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Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: όσοι παρακολουθούσαν την αναχώρηση πίστευαν ότι ο Τραμπ βρισκόταν στο Air Force One, ενώ στην πραγματικότητα είχε ήδη μεταφερθεί σε άλλο αεροσκάφος.

Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο Air Force One φέρεται να κλήθηκαν να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων.

Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πορεία του προς τη Βρετανία, λειτουργώντας ως «δόλωμα».

Η απειλή από το Ιράν που άλλαξε τα πάντα

Η αποκάλυψη εξηγεί και το ερώτημα που είχε δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή: γιατί ο Τραμπ, ενώ είχε μόλις ταξιδέψει στην Τουρκία με το νέο Boeing 747-8 που είχε παραχωρηθεί στις ΗΠΑ από το Κατάρ, αποφάσισε ξαφνικά να μην το χρησιμοποιήσει για την επιστροφή του;

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Ο ίδιος είχε εμφανίσει τότε την επιλογή του παλιού Air Force One ως μια σχεδόν συμβολική κίνηση, λέγοντας ότι θα χρησιμοποιούσε το «πρώην Air Force One», ενώ το νέο αεροσκάφος θα πήγαινε στη Βρετανία ώστε να το δουν Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Ωστόσο, ήδη από τον περασμένο μήνα αμερικανικά Μέσα είχαν μεταδώσει ότι πίσω από την αλλαγή υπήρχαν λόγοι ασφαλείας και πληροφορίες για ιρανική απειλή.

Τώρα, η Washington Post υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα ήταν ακόμη πιο σύνθετη: ο Τραμπ δεν άλλαξε απλώς αεροπλάνο. Έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση παραπλάνησης για να κρυφτεί το πού πραγματικά ταξίδευε.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Το «Air Force One» έφτασε στη Βρετανία χωρίς τον Τραμπ

Η λεπτομέρεια που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι όσα συνέβησαν μετά την απογείωση.

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Το C-32A, στο οποίο σύμφωνα με το δημοσίευμα επέβαινε ο Τραμπ, ταξίδεψε προς τη RAF Mildenhall στη Βρετανία με διαφορετικό διακριτικό.

Το παλιό Air Force One, στο οποίο βρίσκονταν δημοσιογράφοι και μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου, συνέχισε να εμφανίζεται ως το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο.

Το C-32A έφτασε στη Βρετανία περίπου στις 22:20, ενώ το παλιό Air Force One προσγειώθηκε περίπου εννέα λεπτά αργότερα.

Και τότε συνέβη κάτι ακόμη πιο παράξενο.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κατεβαίνει από το παλιό Air Force One.

Έτσι, δημιουργήθηκε η εικόνα ότι είχε ταξιδέψει κανονικά με το αεροσκάφος από την Τουρκία.

Το πώς ακριβώς μεταφέρθηκε ξανά από το C-32A στο Air Force One μετά την άφιξη στη Βρετανία παραμένει ασαφές.

Λίγο αργότερα, πάντως, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο νέο Boeing 747-8 για να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

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Ο Λευκός Οίκος δεν διαψεύδει την επιχείρηση

Η αποκάλυψη προκαλεί νέα ερωτήματα και για την ασφάλεια του νέου Air Force One που παραχωρήθηκε στις ΗΠΑ από το Κατάρ.

Ο Λευκός Οίκος, αντί να διαψεύσει το ρεπορτάζ, υπερασπίστηκε την ασφάλεια του αεροσκάφους, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει υψηλού επιπέδου πρωτόκολλα ασφαλείας και τις απαραίτητες τεχνολογίες για την προστασία του προέδρου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η ασφάλεια του νέου αεροσκάφους δεν τέθηκε σε κίνδυνο, ενώ το ζήτημα των αμυντικών του δυνατοτήτων είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Έτσι, το «μυστήριο» που είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο μήνα παίρνει πλέον νέα τροπή.

Ο Τραμπ πράγματι δεν επέστρεψε από την Τουρκία με το νέο Air Force One. Αλλά ούτε ταξίδεψε με το παλιό, όπως όλοι νόμιζαν.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη της Washington Post, το παλιό Air Force One ήταν το «δόλωμα», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έφυγε κρυφά με ένα μικρότερο C-32A, κρυμμένος πίσω από μια επιχείρηση που κράτησε τη θέση του άγνωστη ακόμη και σε ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος.﻿