Ντόναλντ Τραμπ: Αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν, αλλά προειδοποιεί για νέα κλιμάκωση σε περίπτωση αποτυχίας - iefimerida.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία με το Ιράν.

Αισιόδοξος για την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει σαφές μήνυμα για πιθανή επανέναρξη των συγκρούσεων σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις κινούνται προς θετική κατεύθυνση, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται πιο πρόθυμη για συμβιβασμό σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Υποστήριξε πως η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει σχεδόν σε όλα, με την παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου συμπεριλαμβανομένης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μιας άμεσης συμφωνίας πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να μην χρειαστεί παράταση της εκεχειρίας, η οποία εκπνέει την επόμενη εβδομάδα, τονίζοντας πως «τα πράγματα πηγαίνουν καλά».



Προειδοποίηση για επανέναρξη συγκρούσεων

Ωστόσο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα επανεκκινήσουν. «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι μάχες θα ξαναρχίσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

Η τοποθέτησή του υπογραμμίζει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής έντασης στην περιοχή, καθώς οι συνομιλίες παραμένουν σε κρίσιμο σημείο.

Αναφορά στη Χεζμπολάχ και την εκεχειρία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην οργάνωση, εκτιμώντας ότι συνεχίσει να τηρεί την παύση πυρός, εξέλιξη που χαρακτήρισε σημαντική για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.