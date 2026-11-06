Ο Τραμπ υπογράφει διάταγμα που εμποδίζει τους μελλοντικούς προέδρους να αλλάξουν το Οβάλ Γραφείο - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα το οποίο, όπως λέει, θα εμποδίσει τους μελλοντικούς προέδρους από το να επιφέρουν αλλαγές στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.



Ο Τραμπ, πρώην μεγιστάνας στα ακίνητα, άλλαξε ριζικά την εμφάνιση του επίσημου προεδρικού γραφείου κατά τη διάρκεια της θητείας του, προσθέτοντας, μεταξύ άλλων, πολλά χρυσά στοιχεία. «Το μετατρέπουμε σε εθνικό μνημείο και δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν να το αγγίξει, να το καταστρέψει ή να το γκρεμίσει —όπως θα έκαναν ανόητοι άνθρωποι— προκειμένου να χτίσουν κάτι με ελαφρώς διαφορετικό σχήμα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

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Ο Τραμπ όμως δεν φαίνεται να μένει εκεί. Αποφάσισε να προχωρήσει και σε αισθητές αλλαγές στο πιο χαρακτηριστικό δώμα του Λευκού Οίκου, το Οβάλ Γραφείου. Πρόκειται για τον χώρο που αξιοποιεί για τις συναντήσεις του με άλλους ηγέτες και για συνομιλίες του με τον Τύπο.



Το διάταγμα εκδίδεται μήνες αφότου ο Τραμπ προχώρησε στην κατεδάφιση ολόκληρης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, ένα έργο που προκάλεσε νομικές αντιδράσεις. Το εν λόγω έργο είχε εγκριθεί και από το Κογκρέσο των ΗΠΑ και οι εργασίες για να μετατραπεί ο χώρος σε νέα αίθουσα χορού συνεχίζονται.



Οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν επί του παρόντος τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ορισμένες αλλαγές στον Λευκό Οίκο, ωστόσο τα μεγάλα έργα απαιτούν την έγκριση του Κογκρέσου.



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Το εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο υπέγραψε ο Τραμπ την Πέμπτη, χαρακτηρίζει το Οβάλ Γραφείο ως εθνικό μνημείο, όπως και ορισμένους χώρους γύρω από αυτό. Στο έγγραφο διευκρινίζεται ότι δεν «περιορίζεται η εξουσία του Προέδρου να αναδιακοσμεί το μνημείο, να επιλέγει έπιπλα ή να προβαίνει σε συνήθεις λειτουργικές τροποποιήσεις και αλλαγές για λόγους ασφαλείας, οι οποίες δεν αλλοιώνουν ουσιαστικά την ιστορική δομή ή τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του μνημείου». «Μας αρέσει το Οβάλ Γραφείο· αποτελεί σύμβολο, όπως και ο ίδιος ο Λευκός Οίκος. Είναι σύμβολο της χώρας μας και του μεγαλείου της», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ηγέτες κρατών που επισκέφθηκαν τον χώρο τους τελευταίους μήνες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τις διακοσμητικές παρεμβάσεις του.

Εκτός από το Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ έκανε αλλαγές και σε άλλα σημεία του Λευκού Οίκου

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος και το Οβάλ Γραφείο είχαν ανάγκη από επισκευές πριν από τις δικές του παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν «σοβαρές φθορές». Έκανε λόγο για σπασμένα παράθυρα, ρωγμές στους τοίχους και φθαρμένες πέτρινες επιφάνειες. Ωστόσο, πολλές από τις εμφανείς αλλαγές ήταν καθαρά αισθητικού χαρακτήρα, όπως η τοποθέτηση μιας μεγάλης χρυσής πινακίδας με την επιγραφή «Oval Office» έξω από τον χώρο, το πλακόστρωμα του «Κήπου των Ρόδων» (Rose Garden), καθώς και η δημιουργία ενός νέου ελικοδρομίου.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι το διάταγμα θα «καθιστά αδύνατο για οποιονδήποτε να καταστρέψει ποτέ αυτόν τον απίστευτο χώρο». Σημειώνεται ότι ολόκληρο το κτίριο έχει ήδη χαρακτηριστεί ως «Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο» (National Historic Landmark) ώστε να εμποδίζονται οι αιφνίδιες αλλαγές.

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Πηγή: BBC