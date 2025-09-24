 Ο Τραμπ θα υπογράψει διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων» - iefimerida.gr
Ο Τραμπ θα υπογράψει διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων»

Donald Trump
Donald Trump
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι πρόκειται να υπογράψει αυτήν την εβδομάδα ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων».

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, όπου έκανε αυτήν την ανακοίνωση, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ενημερώθηκε για το συμβάν στα γραφεία της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων στο Ντάλας του Τέξας.

ΑΠΕ ΜΠΕ

