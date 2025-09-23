ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα στο οποίο το κίνημα Antifa χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα «Antifa», που συγκεντρώνει οργανώσεις της άκρας αριστεράς οι οποίες λένε πως εμφορούνται από αντιφασισμό, την επομένη της επιμνημόσυνης τελετής στην Αριζόνα για τον δολοφονημένο υπερσυντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς στον απόηχο της δολοφονίας του Κερκ, η οποία σόκαρε τις ΗΠΑ.

«Το πρόβλημα της βίας προέρχεται από την αριστερά. Για αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις χαρακτήρισε την Antifa, ένα δίκτυο τρομοκρατών της ριζοσπαστικής αριστεράς που στοχεύουν στην ανατροπή της κυβέρνησης διά της βίας (…) ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση», αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του. Στο εκτελεστικό διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Antifa περιγράφεται επίσης ως «αναρχική» οργάνωση.

«Δολοφόνος της άκρας αριστεράς ο Ρόμπινσον»

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος που συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, παρουσιάζεται από μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς ως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να είχε πει σε οικείους του πως το θύμα διέσπειρε «μίσος» και χάραξε σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα την 10η Σεπτεμβρίου. Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), ο Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.