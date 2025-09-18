Ο Τραμπ διαφώνησε με τον Στάρμερ on camera: «Δεν είμαι υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους» - iefimerida.gr

O Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

Πέρα από τις οικονομικές συμφωνίες, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν και στις γεωπολιτικές εξελίξεις και όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συμφωνούμε απόλυτα στην ανάγκη για ειρήνη και για έναν οδικό χάρτη, διότι η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη», είπε ο Στάρμερ.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ είπε πως είναι ένα από τα λίγα πράγματα με τα οποία διαφωνεί με τον Στάρμερ.

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα» είπε.

Οι δυο τους συζήτησαν και το ενδεχόμενο να αυξηθεί η υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας και η πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συζητήσαμε σήμερα πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις άμυνές μας, περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία, και να εντείνουμε αποφασιστικά την πίεση στον Πούτιν για να τον πείσουμε να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα έχει διάρκεια» δήλωσε ο Στάρμερ στους δημοσιογράφους, ενώ ο Τραμπ σημείωσε ξανά πως έχει απογοητευτεί με τη στάση του Ρώσου προέδρου.