Τραμπ: Δεν «σκέφτομαι καν» το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν γιατί «είναι τόσο βαθιά θαμμένο» - iefimerida.gr

Σε μια αινιγματική δήλωση για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο CBS, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «δεν σκέφτεται καν» τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, διότι η ανάκτησή τους, θα είναι πολύ δύσκολη εξαιτίας του μεγάλου βάθους στο οποίο είναι θαμμένα.

«Δεν το σκέφτομαι καν. Ξέρω απλώς ότι είναι τόσο βαθιά θαμμένο που θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε» να το φτάσει, είπε ο Τραμπ.

«Είναι εκεί βαθιά… Ακόμα και χωρίς πόλεμο, δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Οπότε… είναι αρκετά ασφαλές. Αλλά θα το δούμε πιο συγκεκριμένα», προσέθεσε.

Ο Τραμπ δεν θα αποσύρει ακόμα αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι αναβάλλει την απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων και μέσων από την περιοχή, δυνάμεων που θα χρειάζονταν για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ελευθερίας μετακίνησης στο Στενό του Ορμούζ, ενώ επανέλαβε την απογοήτευσή του από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν συμμετείχαν στην προσπάθεια.

«Κάποια στιγμή θα [αποσύρω τις αμερικανικές δυνάμεις], όχι ακόμα. Αλλά οι χώρες πρέπει να παρέμβουν και να το φροντίσουν. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.