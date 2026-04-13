 Τραμπ: «Δεν με ενδιαφέρει» αν το Ιράν επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου ή όχι - iefimerida.gr
Τραμπ: «Δεν με ενδιαφέρει» αν το Ιράν επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου ή όχι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: AP / Alex Brandon
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους πως δεν τον «ενδιαφέρει» αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι, μετά την αποτυχία των πρώτων διμερών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ.

«Δεν με νοιάζει αν επιστρέψουν ή όχι. Αν δεν επιστρέψουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Βάση Άντριους στο Μέριλαντ, κατά την επιστροφή του από τη Φλόριντα το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (ώρα Ελλάδας).

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο… εξακολουθούν να το θέλουν, και το κατέστησαν σαφές την προηγούμενη νύχτα. Ο στρατός τους έχει εξαφανιστεί και οι πύραυλοί τους έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί. Η ικανότητα κατασκευής πυραύλων και drones έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί».

