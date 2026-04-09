Απειλεί ο Τραμπ: «Αν δεν εφαρμοστεί η συμφωνία, θα αρχίσει το πιστολίδι» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας πως αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, τότε «θα αρχίσουν τα πυρά» με ένταση που «δεν έχει ξαναδεί κανείς».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμες θα παραμείνουν στη Μέση Ανατολή, απειλώντας με πρωτοφανή στρατιωτική δράση αν δεν επιτευχθεί και τηρηθεί πλήρως μια πραγματική συμφωνία με το Ιράν για πυρηνικά και Στενά του Ορμούζ.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται ως άμεση απάντηση στην πρόταση 10 σημείων του Ιράν για απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, την οποία ο Λευκός Οίκος απέρριψε ως εντελώς μη σοβαρή και μη εφαρμόσιμη.

Η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται καθώς η εκεχειρία αποδεικνύεται εύθραυστη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα στον Λίβανο, προκαλώντας πολλούς νεκρούς, με διαφωνίες για το αν ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη συμφωνία.

Ως αντίποινα στις ισραηλινές επιθέσεις, η Hezbollah εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ, επικαλούμενη παραβιάσεις της εκεχειρίας. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με υψηλό κίνδυνο γενικευμένης κλιμάκωσης στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η παρουσία του αμερικανικού στρατού είναι «κατάλληλη και αναγκαία για τη θανατηφόρα καταδίωξη και καταστροφή ενός ήδη σημαντικά αποδυναμωμένου εχθρού», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «εξοπλίζονται» και «ανυπομονούν» για την επόμενη «κατάκτηση».

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, μαζί με επιπλέον πυρομαχικά, οπλισμό και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και αναγκαίο για τη θανατηφόρα καταδίωξη και καταστροφή ενός ήδη σημαντικά αποδυναμωμένου Εχθρού, θα παραμείνουν σε θέση εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρις ότου η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που θα επιτευχθεί τηρηθεί πλήρως. Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν συμβεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε “θα αρχίσουν τα πυρά”, μεγαλύτερα, καλύτερα και ισχυρότερα από οτιδήποτε έχει δει ποτέ κανείς. Είχε συμφωνηθεί εδώ και πολύ καιρό και, παρά την ψευδή ρητορική περί του αντιθέτου – ΚΑΜΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ και τα Στενά του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ & ΑΣΦΑΛΗ. Στο μεταξύ, ο σπουδαίος στρατός μας εξοπλίζεται και ξεκουράζεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!»

Η δήλωση έρχεται μετά την πρόταση του Ιράν για ένα σχέδιο 10 σημείων, στο οποίο περιλαμβανόταν η απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος απέρριψε την πρόταση, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι «κυριολεκτικά πετάχτηκε στα σκουπίδια από τον πρόεδρο Τραμπ» και τη χαρακτήρισαν «θεμελιωδώς μη σοβαρή».

Κλιμακώνεται η ένταση με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Μέσα σε 24 ώρες από την ανακοίνωση του Τραμπ για παύση των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, η κατάσταση δείχνει να παραμένει εύθραυστη.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα στον Λίβανο, με αναφορές για περισσότερους από 250 νεκρούς. Τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία εκεχειρίας, σε αντίθεση με τη θέση του Ιράν και του Πακιστάν.

Σε αντίποινα, η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ, επικαλούμενη «παραβιάσεις της εκεχειρίας».

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τον κίνδυνο γενικευμένης κλιμάκωσης να παραμένει υψηλός.