O Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο - Για 10 ημέρες - iefimerida.gr

Μετά από ένα διπλωματικό θρίλερ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν για μια κατάπαυση πυρός προκειμένου να δοθεί χρόνος και χώρος για συνομιλίες μεταξύ των δύο κρατών.

«Μόλις είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον εξαιρετικά σεβαστό Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής). Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσιγκτον, με τον σπουδαίο Υπουργό Εξωτερικών μας, Marco Rubio. Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο JD Vance και στον Υπουργό Εξωτερικών Rubio, μαζί με τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Dan Razin' Caine, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μόνιμης ΕΙΡΗΝΗΣ. Ήταν τιμή μου να επιλύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε!», έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.