Θα πάει ο Τραμπ στην Ιερουσαλήμ για να παραλάβει το ύψιστο «Βραβείο Ισραήλ» από τον Νετανιάχου; - Όλα τα σενάρια - iefimerida.gr

Στις 22 Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα τιμηθεί με το «Βραβείο Ισραήλ 2026» και το παρασκήνιο σχετικά με τον αν θα παρευρεθεί προσωπικά στην απονομή, οργιάζει.

Η αρχική ανακοίνωση είχε γίνει στις 30 Δεκεμβρίου 2025, πριν ξεσπάσει ο νέος πόλεμος στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, μετά την συνάντηση Νετανιάχου – Τραμπ στη Φλόριντα.

Οι Ισραηλινοί «εκτιμούν όσα έχετε κάνει για να βοηθήσετε το Ισραήλ και να υποστηρίξετε τον αγώνα μας» κατά της Χαμάς στη Γάζα, είχε δηλώσει τότε ο Νετανιάχου, σπάζοντας μια παράδοση δεκαετιών απονομής του Βραβείου σε Ισραηλινό πολίτη.

Με τη σειρά του ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε «πολύ έκπληκτος» και «συγκινημένος» που τιμάται με αυτό το βραβείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να ταξιδέψει στο Ισραήλ για την τελετή απονομής.

Η απονομή του Βραβείου παραδοσιακά πραγματοποιείται την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, στις 22 Απριλίου.

Πρόσφατα μάλιστα, ο Υπουργός Παιδείας του Ιρσάηλ, Γιόαβ Κις προσκάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να παραστεί στην τελετή απονομής των «Βραβείων του Ισραήλ», κατά την οποία θα του απονεμηθεί το Βραβείο για την «Ειδική Συνεισφορά του στο Κράτος του Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό».

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε δηλώσεις του στα τέλη Μαρτίου, άφησε να εννοηθεί ότι σκέφτεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να παραλάβει το Βραβείο.

Προετοιμασίες για την άφιξη Τραμπ - Θα τραγουδήσει η εγγονή του

Αν και σε αυτό το στάδιο- και παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε - παραμένει ασαφές πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος , το Ισραήλ συνεχίζει τις εντατικές προετοιμασίες για την επίσκεψη Τραμπ.

Λέγεται ότι ο Τραμπ «ενδιαφέρεται πολύ» να παραστεί στην τελετή και, με την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ, οι πιθανότητες της επίσκεψής του αυξάνονται.

Σύμφωνα μάλιστα με το Ynet, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να παραλάβει το «Βραβείο Ειρήνης» του Ισραήλ και να παραστεί και στην παραδοσιακή τελετή αφής της δάδας, ως τιμώμενος προσκεκλημένος.

Μάλιστα, οι διοργανωτές στοχεύουν να δώσουν στην εκδήλωση μια «διεθνή χροιά».

Επιπλέον, η Ισραηλινή ποπ σταρ Νόα Κίρελ αναμένεται να ερμηνεύσει ένα τραγούδι και έναν χορό προς τιμήν του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ , Αραμπέλα, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ και του Εβραίου γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Μιλέι στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι σκοπεύει να ταξιδέψει στο Ισραήλ για τις εκδηλώσεις για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, ανεξάρτητα με την λήξη της εκεχειρίας και τις εξελίξεις στον πόλεμο.

Σύμφωνα με το ynet, η συμφωνία για την επίσκεψή του επιτεύχθηκε πριν από την κατάπαυση του πυρός και ο Μιλέι αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 18 Απριλίου.