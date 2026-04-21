Κατρακυλάει η δημοτικότητα του Τραμπ: Τα ξεσπάσματα οργής και η κόντρα με τον Πάπα τού κόστισαν, ανησυχούν οι Αμερικανοί - iefimerida.gr

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters και Ipsos.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos αποκαλύπτει έντονες ανησυχίες των Αμερικανών για την ιδιοσυγκρασία και τη διανοητική οξύτητα του προέδρου Τραμπ, με μόλις το 26% να τον θεωρεί «ψύχραιμο» και πολλοί να πιστεύουν ότι η πνευματική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

Η σύγκρουση με το Ιράν και η επακόλουθη αύξηση στις τιμές των καυσίμων έχουν επιβαρύνει την εικόνα του Τραμπ, με χαμηλή αποδοχή για τα στρατιωτικά πλήγματα και την διαχείριση του κόστους ζωής.

Ο πρόεδρος Τραμπ προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις με επιθετικές δηλώσεις, απειλώντας το Ιράν, επικρίνοντας τον Πάπα και ανησυχώντας Ευρωπαίους συμμάχους με σκέψεις χρήσης στρατιωτικής ισχύος για τη Γροιλανδία.

Οι Αμερικανοί εμφανίζουν σαφώς πιο θετική άποψη για τον Πάπα Λέοντα, ενώ μόλις το 16% υποστηρίζει την αποχώρηση των ΗΠΑ από το NATO, αναδεικνύοντας έναν πρόεδρο υπό αυξανόμενη εσωτερική και εξωτερική αμφισβήτηση.

Επιβεβαιώνοντας τη δημοσκοπική κατρακύλα του ενοίκου του Λευκού Οίκου των τελευταίων μηνών, στη νέα σφυγμομέτρηση μόλις το 36% των Αμερικανών δηλώνει ότι εγκρίνει την απόδοση του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σημαντικά χαμηλότερο από το 47% που κατέγραφε ο Τραμπ στις αρχές της θητείας του το 2025.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανησυχία για την ψυχική κατάσταση και τη συμπεριφορά του Τραμπ

Η έρευνα αναδεικνύει έντονες ανησυχίες για την ιδιοσυγκρασία, τα ξεσπάσματα οργής και τη διανοητική οξύτητα του 79χρονου προέδρου.

Μόλις το 26% των ερωτηθέντων θεωρεί τον Τραμπ «ψύχραιμο», ενώ ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών υπάρχει διχασμός. Συνολικά, το 51% των Αμερικανών εκτιμά ότι η πνευματική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο.

Ο πόλεμος με το Ιράν και οι οικονομικές επιπτώσεις

Η σύγκρουση με το Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, έχει επιβαρύνει την εικόνα του Τραμπ στο εσωτερικό, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Μόλις το 36% των Αμερικανών εγκρίνει τα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ αντίστοιχα χαμηλά είναι τα ποσοστά όλων όσοι θεωρούν ότι οι ενέργειες αυτές καθιστούν ασφαλέστερη την Αμερική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαχείριση του κόστους ζωής αποτελεί επίσης αδύναμο σημείο, με την αποδοχή του Τραμπ να πέφτει στο 26% σε αυτόν τον τομέα.

Επιθετική ρητορική και διεθνείς εντάσεις

Ο Τραμπ έχει προκαλέσει αντιδράσεις με επιθετικές δηλώσεις, μεταξύ των οποίων απειλές κατά του Ιράν αλλά και επιθέσεις προς τον Πάπα Λέοντα, τον οποίο κατηγόρησε για «αδυναμία» μετά την κριτική του τελευταίου στον πόλεμο.

Παράλληλα, έχει ανησυχήσει Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ με δηλώσεις περί πιθανής χρήσης στρατιωτικής ισχύος στο πλαίσιο της επιδίωξής του για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο δημοφιλής ο Πάπας από τον Τραμπ

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Αμερικανοί έχουν σαφώς πιο θετική άποψη για τον Πάπα Λέοντα, με ποσοστό αποδοχής 60%, έναντι 36% για τον Τραμπ.

Ο Πάπας εμφανίζεται μάλιστα πιο δημοφιλής και από γνωστές προσωπικότητες των Δημοκρατικών, όπως ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ και η πρώην αντιπρόεδρος και πρώην προεδρική υποψήφια, Κάμαλα Χάρις.

Χαμηλή στήριξη για αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Παρά τις κατά καιρούς απειλές του Τραμπ, μόλις το 16% των Αμερικανών υποστηρίζει ενδεχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ από το NATO.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τη δημοσκόπηση είναι αυτή ενός προέδρου υπό πίεση, με αυξανόμενη αμφισβήτηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό πεδίο.