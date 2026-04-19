Τραμπ: Αύριο πάει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν -Τέρμα το «καλό παιδί» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα στέλνει αντιπροσώπους στο Ισλαμαμπάντ για νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Σε πιο έντονο ύφος αυτή τη φορά, ο Τραμπ έκανε λόγο για παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν, απαντώντας έτσι στις κατηγορίες της Τεχεράνης ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει την συμφωνία.

Παράλληλα, είπε πως στο Πακιστάν θα βρίσκεται αύριο, Δευτέρα, η αντιπροσωπεία του, χωρίς να πει ποια πρόσωπα ταξιδεύουν ή το πότε θα γίνουν οι συζητήσεις.

Το Ιράν δεν έχει απαντήσει για το πότε και αν θα συμμετέχει σε νέες διαπραγματεύσεις, ενώ το Πακιστάν έχει επιδοθεί σε έναν «διπλωματικό μαραθώνιο» προκειμένου να συναντηθούν οι δύο αντιπροσωπείες «πριν τη Παρασκευή» καθώς την Τετάρτη λήγει η εκεχειρία.

Ο Τραμπ στην ανάρτηση ανέφερε πως στέλνει επιπλέον στρατό απειλώντας να «καταστρέψει» το Ιράν αν δεν δεχτεί τη «δίκαιη και λογική» συμφωνία που προτείνουν οι ΗΠΑ, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «τέρμα το καλό παιδί, θα καταρρεύσουν γρήγορα, εύκολα και, αν δεν αποδεχτούν τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ, θα είναι τιμή μου να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει στο Ιράν από άλλους προέδρους τα τελευταία 47 χρόνια».

Η ανάρτηση Τραμπ

«Το Ιράν αποφάσισε χθες να ανοίξει πυρ στα Στενά του Ορμούζ -μια Πλήρης Παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχειρίας μας! Πολλές από τις βολές στόχευαν ένα γαλλικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ήταν καθόλου σωστό αυτό, έτσι δεν είναι; Οι εκπρόσωποί μου κατευθύνονται προς το Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν - θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ για διαπραγματεύσεις. Το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κλείνει τα Στενά, κάτι που είναι περίεργο, γιατί ο δικός μας ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ τα έχει ήδη κλείσει. Μας βοηθούν χωρίς να το γνωρίζουν, και είναι αυτοί που χάνουν από το κλείσιμο της διέλευσης, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα.

Στην πραγματικότητα, πολλά πλοία κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς τις ΗΠΑ, στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να φορτώσουν, χάρη στους IRGC, που πάντα θέλουν να παριστάνουν τον «σκληρό»! Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική ΣΥΜΦΩΝΙΑ, και ελπίζω να την αποδεχτούν γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν. ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ»! Θα καταρρεύσουν γρήγορα, θα καταρρεύσουν εύκολα και, αν δεν αποδεχτούν τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ, θα είναι τιμή μου να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει στο Ιράν από άλλους Προέδρους τα τελευταία 47 χρόνια. ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΡΑΝ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»