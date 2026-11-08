Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να διατάξω νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, εφόσον προχωρούν οι συνομιλίες - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να διατάξει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, εφόσον σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν ή όχι μια πολύ ισχυρή συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στο CNN κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνέντευξης διάρκειας 20 λεπτών, αναφερόμενος στο Ιράν. «Η απάντηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί. Είναι ένα κράτος που καταρρέει. Μόλις ανακοινώθηκε, όπως είδατε φέτος, πληθωρισμός 301%. Είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί. Θα το έκανα αν ήταν απαραίτητο, αλλά τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά. Τους χτύπησα τόσο σκληρά. Δεν ξέρετε πόσο σκληρά τους χτύπησα».

«Επομένως, είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί να το κάνω», συνέχισε. «Καταρρέουν οικονομικά. Τους χτυπήσαμε στρατιωτικά. Θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε».

Τραμπ: Έχουμε 38 γέφυρες στο στόχαστρό μας που μπορούμε να καταστρέψουμε κυριολεκτικά μέσα σε μία ώρα

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση στην περιοχή, σε περίπτωση που δώσει την εντολή για επίθεση. «Είμαστε έτοιμοι για αυτό. Έχω τρία αεροπλανοφόρα εδώ. Το άλλο μόλις έφτασε. Έχουμε τρία. Είναι πλήρως έτοιμα και οπλισμένα», είπε.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει στόχους υποδομών εντός του Ιράν σε περίπτωση νέας στρατιωτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. «Έχουμε 38 γέφυρες στο στόχαστρό μας που μπορούμε να καταστρέψουμε κυριολεκτικά μέσα σε μία ώρα».