Ο Τραμπ ανακοίνωσε την απελευθέρωση Αμερικανού πρώην πεζοναύτη από τη Ρωσία -Το ένα πράγμα που ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιστροφή στις ΗΠΑ του Ρόμπερτ Γκίλμαν, πρώην πεζοναύτη που είχε φυλακιστεί στη Ρωσία από το 2022, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα συμφώνησε να τον απελευθερώσει για ανθρωπιστικούς λόγους.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχαν ασκήσει πιέσεις προς τη ρωσική πλευρά για την απελευθέρωση του Γκίλμαν, προκειμένου ο 32χρονος να μπορέσει να επιστρέψει στις ΗΠΑ και να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η οικογένειά του είχε προειδοποιήσει ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη.

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Ο Γκίλμαν ταξίδευε με τρένο όταν συνελήφθη στην περιοχή Βορονέζ της Ρωσίας τον Ιανουάριο του 2022, με την κατηγορία ότι, ενώ ήταν μεθυσμένος, κλώτσησε έναν αστυνομικό, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας. Ο Αμερικανός καταδικάστηκε και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης αργότερα την ίδια χρονιά.

Ο πατέρας του, Βλαντίμιρ Γκίλμαν, ανέφερε σε γραπτό κείμενο το 2024 ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς και ότι ο γιος του είχε σπρώξει κατά λάθος έναν αστυνομικό, αφού ένιωσε αδιαθεσία μέσα στο τρένο.

Το ένα πράγμα που ζήτησε ο πρώην πεζοναύτης

Ο πρώην πεζοναύτης βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν προς στρατιωτικό νοσοκομείο στο Τέξας, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση και να λάβει θεραπεία.

Ο Τραμπ, μάλιστα, αποκάλυψε ότι το μόνο που ζήτησε ο Γκίλμαν κατά την επιστροφή του στην πατρίδα ήταν ένα τσίζμπεργκερ.

«Μόλις του μίλησα και είχε ένα μόνο αίτημα - ένα ΥΠΕΡΟΧΟ τσίζμπεργκερ μόλις προσγειωθεί. Θα το φροντίσω εγώ αυτό!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Η ανάρτηση του Τραμπ

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω ότι ο Αμερικανός πολίτης Ρόμπερτ Γκίλμαν, πρώην πεζοναύτης των Ηνωμένων Πολιτειών, επιστρέφει ΣΠΙΤΙ! Σε μια ευρέως γνωστή υπόθεση που απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης, ο Ρόμπερτ φυλακίστηκε στη Ρωσία το 2022, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Μετά τις συνομιλίες μου με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ρωσία συμφώνησε να τον απελευθερώσει, για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους. Εκτιμούμε αυτή την απόφαση, καθώς και το γεγονός ότι η Ρωσία δεν ζήτησε κανέναν σε αντάλλαγμα - Δεν πραγματοποιήθηκε καμία ανταλλαγή.

Ο Ρόμπερτ θα προσγειωθεί απόψε στην αεροπορική βάση Άντριους, στην Ουάσιγκτον, όπου εκπρόσωποί μου, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται μαζί του στο αεροπλάνο, θα τον υποδεχθούν κατά την επιστροφή του στις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ!

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Μόλις του μίλησα και είχε ένα μόνο αίτημα - ΕΝΑ MΕΓΑΛΟ τσίζμπεργκερ μόλις προσγειωθεί. Θα το φροντίσω εγώ αυτό!

Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησής μου έχουμε δώσει προτεραιότητα στην επιστροφή Αμερικανών που κρατούνται στο εξωτερικό και το έχουμε κάνει σε επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πριν, επιστρέφοντας εκατοντάδες ανθρώπους στις οικογένειές τους.

Έχουμε επίσης απελευθερώσει πολλούς μη Αμερικανούς που κρατούνταν σε διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ο Ρόμπερτ Γκίλμαν έχει επανενωθεί με την υπέροχη μητέρα του, Νάνσι, η οποία βρίσκεται επίσης στο αεροπλάνο, και σύντομα θα μπορέσει να δει όλους τους αγαπημένους του.

Ευχαριστώ την απίστευτη ομάδα μου, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Απεσταλμένου για Αποστολές Ειρήνης, Στιβ Γουίτκοφ, του Ειδικού Απεσταλμένου για την Αντιμετώπιση Ομηριών, Άνταμ Μπόλερ, του Ανώτερου Διευθυντή για την Αντιτρομοκρατία, Σεμπάστιαν Γκόρκα, του Τζάρεντ Κούσνερ και πολλών άλλων που έκαναν αυτό δυνατό.

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Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»