Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν» αν μπει εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το Ορμούζ -«Δεν βιάζομαι για συμφωνία» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, «μπει εμπόδιο» στις αμερικανικές προσπάθειες για τον έλεγχο και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Ιράν και το Ομάν οριστικοποιούν συμφωνία για τις συντεταγμένες ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, όρο που απορρίπτει η Ουάσινγκτον, παγώνοντας τις διαπραγματεύσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, επιβεβαιώνοντας δίαυλο με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Κάλεσε το Ιράν να παραδοθεί, χαρακτηρίζοντας «ψίχουλα» τα πυρομαχικά που έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει πως κύριος στόχος παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Η θέση του έρχεται σε αντίθεση με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, που είχε θέσει ως προτεραιότητα την ενεργειακή σταθερότητα.

Η Ουάσινγκτον διατηρεί ξεχωριστό δίαυλο επικοινωνίας με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να συνεχίσει τις επιθέσεις, καθώς η Χαμάς φέρεται να συμφώνησε να παραδώσει τα όπλα.

Μιλώντας στο Fox News τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν το Ομάν μπει στη μέση, θα το βομβαρδίσουμε». Η νέα προειδοποίηση έρχεται καθώς το Ομάν έχει αναλάβει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στις επαφές για τα Στενά του Ορμούζ και ενώ το Ιράν υποστηρίζει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Μουσκάτ για τη δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου διέλευσης.

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Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς η 60ήμερη περίοδος που προβλεπόταν στην ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έληξε τη Δευτέρα χωρίς να έχει επιτευχθεί συνολική συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ -Τι συμφωνούν Ιράν και Ομάν

Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο ότι έχει συμφωνήσει με το Ομάν στις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας διαδρομής για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, είχε κάνει λόγο για συμφωνία που βρίσκεται στα τελικά στάδια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συμφωνία Ιράν-Ομάν από μόνη της δεν εγγυάται την ασφαλή επαναλειτουργία του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος.

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Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η πλήρης επαναλειτουργία του Ορμούζ εξαρτάται και από την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, έχει απορρίψει μια διευθέτηση που θα παγίωνε τον ιρανικό έλεγχο των Στενών, γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στις διαπραγματεύσεις.

Το ζήτημα έχει τεράστια οικονομική σημασία, καθώς το Ορμούζ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στις ενεργειακές αγορές και αυξάνουν την πίεση προς όλες τις πλευρές να βρεθεί λύση.

Τραμπ: «Δεν βιάζομαι» -Επιβεβαίωσε δίαυλο με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται πίεση να ολοκληρώσει άμεσα μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει παρασκηνιακός δίαυλος επικοινωνίας με αξιωματούχους των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ενώ δήλωσε ότι «δεν έχει χρονοδιάγραμμα» και πως «δεν βιάζεται» για συμφωνία.

Αναφερόμενος στους Ιρανούς, είπε ότι είναι «καλοί παίκτες πόκερ, αλλά πεθαίνουν», ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να σηκώσει «τη λευκή σημαία της παράδοσης».

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Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι τα αμερικανικά πυρομαχικά που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα εναντίον του Ιράν είναι «ψίχουλα» σε σχέση με τις δυνατότητες που διαθέτουν οι ΗΠΑ.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο Truth Social επανέλαβε ότι ο βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικό όπλο: «Ο νούμερο ένα στόχος είναι και θα είναι πάντα ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις διαφορετικές προτεραιότητες που είχε παρουσιάσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Ο Βανς είχε χαρακτηρίσει ως «στόχο νούμερο ένα» τη διατήρηση της ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου και την ενεργειακή σταθερότητα για τους Αμερικανούς, τοποθετώντας ως δεύτερο στόχο την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

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Ο Τραμπ για Χαμάς και Ισραήλ -Ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης στις εκλογές

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Γάζα, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί ξεχωριστό δίαυλο επικοινωνίας με τη Χαμάς και ότι οι συνομιλίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκε στην Αίγυπτο με τον ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, ενώ στη συνέχεια είχε συνομιλίες στην Ιερουσαλήμ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο επίκεντρο βρίσκεται αμερικανικό σχέδιο που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι θεωρεί πως το Ισραήλ δεν θα πρέπει να συνεχίσει τις επιθέσεις στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς έχει δεχθεί τελικά να παραδώσει τα όπλα της.

Τέλος, ερωτηθείς για τις επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου 2026, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξει κάποιον υποψήφιο, αν και ανέφερε ότι θεωρεί προτιμότερο να μην εμπλακεί στην εκλογική διαδικασία.