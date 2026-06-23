Ο Τραμπ απειλεί να μη βοηθήσει τις χώρες μέλη του NATO αν το ζητήσουν - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τα κράτη μέλη του NATO ότι δεν θα τα βοηθήσει αν το ζητήσουν.
Αιτιολόγησε τη θέση αυτή, επειδή δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν.
«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (...) είπαν ‘όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε’», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στο Οβάλ γραφείο.
«Ήταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε επίσης να το πούμε αυτό, και μπορεί να το πούμε», πρόσθεσε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο των 32 κρατών μελών του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, στην Τουρκία τον Ιούλιο.
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