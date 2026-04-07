Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με ισοπέδωση υποδομών μέσα σε τέσσερις ώρες -Μία ημέρα πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου - iefimerida.gr

Η πρόταση εκεχειρίας του Πακιστάν απορρίφθηκε και πλέον μένουν περίπου 24 ώρες μέχρι να εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με καταστροφή ενεργειακών σταθμών και γεφυρών εντός τεσσάρων ωρών μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου.

Υποστήριξε ότι ο ιρανικός λαός είναι διατεθειμένος να υποφέρει για την ελευθερία του.

Απείλησε με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που δημοσίευσε την πληροφορία περί ύπαρξης Αμερικανού πιλότου στο Ιράν που αναζητούνταν.

Αν και χαρακτήρισε τους νέους ιθύνοντες στο Ιράν «ενεργούς και πρόθυμους συνομιλητές», στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές για τρομακτικά χτυπήματα μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου και αν η Τεχεράνη δεν έχει εν τω μεταξύ υποχωρήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός τεσσάρων ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου. Υπενθυμίζεται ότι η διορία που έδωσε χθες Κυριακή λήγει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα).

«Όλες οι γέφυρες του Ιράν θα καταστραφούν μέχρι τα μεσάνυχτα αύριο, όλοι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα τεθούν εκτός λειτουργίας (…) και δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ξανά», δήλωσε εμφατικά ο Τραμπ. «Και θα γίνει εντός τεσσάρων ωρών, εάν το θελήσουμε», συμπλήρωσε.

Το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί», τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ, συμπληρώνοντας πως «αυτή η νύχτα μπορεί να είναι η αυριανή». Τόνισε πάντως ότι «δεν το θέλουμε αυτό», αντιθέτως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους Ιρανούς «να ξαναχτίσουν το έθνος τους».

Οι Ιρανοί είναι «διατεθειμένοι να υποφέρουν», για την ελευθερία τους, λέει ο Τραμπ

Ερωτηθείς σχετικά με την απειλή βομβαρδισμών κατά ενεργειακών υποδομών στο Ιράν και τον αντίκτυπο που θα είχαν αυτοί στον ιρανικό λαό, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως «οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να υποφέρουν προκειμένου να αποκτήσουν την ελευθερία τους».

Ανέφερε επίσης πως η Ουάσινγκτον έχει πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι οι πολλοί Ιρανοί τάσσονται υπέρ της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος.

«Ιστορική» η επιχείρηση διάσωσης του αγνοούμενου αεροπόρου - Δυσφορία για τη διαρροή στον Τύπο

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του αγνοούμενου αεροπόρου μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού F-15 στο Ιράν.

Χαρακτήρισε «ιστορική» την επιχείρηση διάσωσης, υπογραμμίζοντας πως καταδεικνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «δεν αφήνουν κανέναν Αμερικανό πίσω».

Δεν έκρυψε όμως την ενόχλησή του για τη διαρροή στον Τύπο περί ύπαρξης αγνοούμενου αεροπόρου στο Ιράν. Μάλιστα απείλησε με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που διέρρευσε την είδηση, σε περίπτωση που αρνηθεί να αποκαλύψει την πηγή του, καθώς θα συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας.

Ο Τραμπ επεσήμανε πως οι Ιρανοί δεν γνώριζαν ότι υπήρχε «αγνοούμενος» και η διαρροή της είδησης έθεσε σε κίνδυνο την τεράστια επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του.